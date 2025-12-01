¡ÔÄ¹½÷¤¬ÄÉÅé¥³¥á¥ó¥È¡Õ¡ÖÉã¤È²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤ò¸Ø¤ê¤Ë¡Ä¡×Ï·¿ê¤Ç»àµî¤ÎÀ¤»ÖËÞÂÀ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯91¡Ë¡¢Æ±µï¤¹¤ë¥¹¥ê¥é¥ó¥«¿Í¤¬¼«Âð¤ÇÈ¯¸«
¡¡ÇÈÍðËü¾æ¤Î¤½¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£11·î18Æü¡¢¸µ¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤ÎÀ¤»ÖËÞÂÀ¤µ¤ó¡ÊËÜÌ¾¡¦»Ô¶¶·ò»Ê¡Ë¤¬Ï·¿ê¤Î¤¿¤á¼«Âð¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£91ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¹½÷¤È¤È¤â¤Ë¤¦¤Ä¤ëÀ¤»ÖËÞÂÀ¤µ¤ó¤Û¤«¡¢À¸Á°ºÇ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÊ©ÃÅ¤ÎÁ°¤ÇÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿Àõ¹á¤µ¤ó¤Î°ÌÇ×¤Ë¼ê¤ò¤¢¤ï¤»¤ë»Ñ¡¢¤Û¤«¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É
¡¡11·î18Æü¤ÎÄ«¡¢Â©¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤»Ö¤µ¤ó¤ò¼«Âð2³¬¤Ë½»¤à¥¹¥ê¥é¥ó¥«¿Í¤ÎÃËÀ¤¬È¯¸«¡£Ï¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿´Ø·¸¼Ô¤¬ÉÂ±¡¤ËÏ¢Íí¤·¡¢°å»Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸áÁ°9»þ11Ê¬¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£»à°ø¤ÏÏ·¿ê¤À¤Ã¤¿¡£À¤»Ö¤µ¤ó¤Ï½µ2²ó¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÄÌ¤¤¡¢Á°Æü¤Þ¤Ç¸µµ¤¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¤»Ö¤µ¤ó¤Ï·õ·à½÷Í¥¡¦Àõ¹á¸÷Âå¤µ¤ó¤ÎÆâ±ï¤ÎÉ×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢2020Ç¯¤ËÀõ¹á¤µ¤ó¤Î»à¸å¡¢30Ç¯°Ê¾å½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Åìµþ¡¦ÀõÁð¤ÎÃÏ¤òÎ¥¤ì¡¢ÃÎ¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ°ñ¾ë¸©¼è¼ê»Ô¤Ë°Ü½»¡£°¦Ç¤È»Ù±ç¼Ô¤Î²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¥¹¥ê¥é¥ó¥«¿Í¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·ÝÌ¾¤ÏÀ¤³¦Åª¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥¿¡¼¤Î¥ë¥¤¡¦¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖC'est si bon¡Ê¥»¡¦¥·¡¦¥Ü¥ó¡Ë¡×¤¬Í³Íè¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç"ÁÇÀ²¤é¤·¤¤"¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¡£18ºÐ¤ÇÃóÎ±·³¥¥ã¥ó¥×¤ò²ó¤Ã¤Æ¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢1957Ç¯¤Ë¡Ö¸¶¿®É×¤È¥·¥ã¡¼¥×¥¹¡õ¥Õ¥é¥Ã¥Ä¡×¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¡¡1960Ç¯Âå¤Ë¤Ï°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¥ã¥Ã¥Ä¡×¤é¤È¶¦±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾¼ÏÂ¤Î·ÝÇ½³¦¤Ç³èÌö¡£1970Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¡¢¡Ö³Ø±àÅ·¹ñ¡×¤Ê¤É¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ø¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼5¡Ù¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£ºî»ì¡¦ºî¶Ê²È¤È¤·¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î²Î¼ê¤Ë³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤¿¤Û¤«¡¢³Ø¹»¤Î¹»²Î¤Ê¤É¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤«¤éÌó2½µ´Ö¡¢À¤»Ö¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¤¬NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤ËÄÉÅé¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Öë¾Êó¤Î¤´Êó¹ð
¡¡ÊÀ²È¤ÎÉã¡¡»Ô¶¶·ò»Ê¡ÊËÜÌ¾¡Ë¡¡À¤»ÖËÞÂÀ¡Ê·ÝÌ¾¡Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ¼·Ç¯½½°ì·î½½È¬Æü¡¢µýÇ¯91ºÐ¤Ë¤Æ±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸Á°¤ÏÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢²ÈÂ²°ìÆ±¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡Éã¤Ï²»³Ú¡¦³¨²è¡¦½ñ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤É½¸½¤ËºÍÇ½¤ò»ý¤Á¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¿Í¡¹¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢90ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤â¹¥´ñ¿´¤ò¼º¤ï¤º¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¡¢Éã¤È²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç²º¤ä¤«¤Ë¸«Á÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÏÅ·¹ñ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈµÙ¤ß¡¢¤Þ¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Áòµ·¤Ï²ÈÂ²¤Î´õË¾¤Ë¤è¤ê¶á¿Æ¼Ô¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸Á°Ãæ¤Î¤´¸üµÃ¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤´ÇÛÎ¸¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÁÓ¼ç¡¡»Ô¶¶·ÃÈþ¡×
¡¡Àõ¹á¤µ¤ó¤È¤Î»àÊÌ¤«¤é5Ç¯¡¢À¤»Ö¤µ¤ó¤ÏÅ·¹ñ¤Ç"ÁÇÀ²¤é¤·¤¤"ºÆ³«¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£