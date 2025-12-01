Îë¼¯»Ô¤òËÜµòÃÏ¤È¤·¤ÆÀï¤¦ºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡¡»°½Å¥Û¥ó¥À¥Ò¡¼¥È¤¬½Ð¿Ø¼°
¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¹ñÆâºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë»°½Å¥Û¥ó¥À¥Ò¡¼¥È¤Î½Ð¿Ø¼°¤¬¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ11·î30Æü¡¢»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Íè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é³èÆ°µòÅÀ¤òÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¤Ë°Ü¤·¡¢Îë¼¯»Ô¤òËÜµòÃÏ¤È¤·¤ÆÀï¤¦ºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë»°½Å¥Û¥ó¥À¥Ò¡¼¥È¡£Îë¼¯»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿½Ð¿Ø¼°¤Ë¤Ï¥¥¢¥é¥ó¡¦¥¯¥í¡¼¥ê¡¼¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ä¿·²ÃÆþ¤·¤¿¥Õ¥£¥¸¡¼ÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Æ¥Ó¥¿¡¦¥¤¥«¥Ë¥ô¥§¥ìÁª¼ê¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡×¤Ï12·î13Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢»°½Å¥Û¥ó¥À¥Ò¡¼¥È¤Ï¡Ö¥È¥è¥¿¥ô¥§¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥Ä¡×¤ÈÀï¤¤¤Þ¤¹¡£