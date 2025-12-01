＜恥じらい＞温泉では自分の裸を隠す？隠さない？他人の裸って見ちゃう？
服を脱いで入る温泉では、裸を隠すかどうか迷うこともあるのではないでしょうか。普段は洋服を着ているので、裸になること自体に照れくささを感じる人もいるかもしれませんね。なかには、自分の体に自信がなくて隠したくなるママ、逆に年を重ねて堂々と裸で歩けるようになったママもいるのでは？ ママスタコミュニティにこんな質問が寄せられました。早速紹介していきます。
『みんなは温泉に入るとき、裸を隠す？ 私は見られたくないというか、貧乳の自分が嫌で隠すタイプ。見られていないとは思うけれど、なんとなく隠してしまう。それからもう1つ、他人の裸は見ているの？』
裸は隠さない派のママたち。その理由は？
恥ずかしいなんて全く思わない
『貧乳すぎるけれど隠さない。私より貧乳な人を見たことがないくらい。銭湯によく行くから、もう慣れた』
『下っ腹の方が出ているくらい貧乳だし、毛深いけれど全く隠していない。それに隠しきれなくない？』
温泉に慣れているママは裸を見る機会があるため、自分の裸を見せることにも抵抗がないようですね。裸を見られることを恥ずかしいと感じる気持ちもあるでしょうが、隠すと裸を意識しているように思えて、逆に恥ずかしいのかもしれません。またママの声にもあるように、隠すといってもタオルが小さいと隠しきれない可能性も。もしそうであれば最初から隠さなくてもいいと判断している人もいるようです。
『隠さない。隠すのは露天風呂で外から見えそうなときにくらいかな』
ただし、いつもは隠さないママでも、露天風呂は別。外から見えてしまうこともあるため隠すようにしているそう。お風呂の場所や異性から見られる可能性などを考慮して、隠す隠さないの判断をしているそうです。
湯船にタオルを入れるのはマナー違反
『隠さない。湯船にタオルを入れたらダメだし』
温泉では、衛生面を考えてタオルを湯船に入れないのがマナーとなっています。温泉では新しいタオルを使うでしょうが、他の人から見れば、それが新しいタオルなのか判断がつかないこともあります。他の人の気分を害さないためにも、タオルは湯船の外で使うものでしょう。そうなると、湯船に入っているときには裸を隠さないわけですから、結局他の人に見られることに。それならば最初から隠す必要もないのかもしれません。
裸は隠す。そのワケは？
やはり裸を見せるのは抵抗を感じる
『隠す。のっしのっしと歩いている人もいるよね。恥じらいはないのかなと思ってしまう』
『何もしないで開けっ広げで歩き回るのはちょっと抵抗があるから、タオルで少し隠す。自分の身体をわざわざ見せるのも抵抗がある』
温泉に入っているのは同じ女性ですが、自分の裸を見せることには抵抗を感じてしまうのだそう。なかには堂々と歩いている人もいますが、見ている方が恥ずかしくなるのかもしれません。そのため適度に隠すようにしているママもいます。
見られたくない跡がある
『私はお腹だけ見られたくないんだよね。おっぱいとお尻は見られてもいい。お腹は妊娠線の跡が、たぶん日本一ひどいから』
あるママは、妊娠線の跡がくっきりと残っているのか、それを他の人に見られたくないと感じているようです。出産経験のある女性なら妊娠線にも理解があるでしょうが、見られる側としては抵抗を感じてしまうそう。他にも手術や傷の跡、あるいはアザなどを気にすることもあるかもしれません。
他の人への配慮
『若い頃、おばさんが隠すことなくガニ股で歩いているの見て、あんな風にはなりたくないと思った。誰も見たくないだろうから、一応隠すよ』
「自分が見せると相手が目のやり場に困るかも」と思って、タオルで少し隠すママもいました。確かに、隠すことなく歩かれると、どこを見ていいのかわからなくなりますね。複数の人が同じ空間にいるわけですから、他の人への配慮も必要という考えもあるのでしょう。
つい見てしまう？他人の裸の特徴
『美人さんやスタイルがいい人だったら見ちゃうな。結果、見てることになるのかも』
『めちゃくちゃスタイルがいい人だと見ちゃう。ジロジロではないけれど、すごいなと感動する』
『他人の体は見るつもりはないけれど、目には入ってしまうよ。洗い方が豪快な人も見てしまう』
他の人の裸が目に入ってくるのは仕方ないとしても、つい目がいってしまう場合もあるそう。スタイルが抜群によかったり姿勢がきれいな人を見ると、まるで国宝を鑑賞するような感覚で自然と目がいってしまうようですね。でも、ジロジロ見たりするわけではなく、ちょっと感動してしまう程度の観察にとどめているようです。また洗い方が豪快な人がいれば、気持ちよさそうに洗っているなと思いながら、つい目を向けてしまうのではないでしょうか。
温泉で裸を隠す、隠さないは人それぞれですが、どちらにも共通しているのは、温泉でゆったりと過ごす時間を楽しみたいということ。日本の温泉は、体だけでなく心もほぐせる特別な場所ですよね。普段は洋服を着て、体がある程度締め付けられている分、心身ともに解放してありのままの自分を楽しんでみてはいかがでしょうか。