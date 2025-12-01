Â£ÅúÍÑ°ËÀª¥¨¥Ó¤ÎÈ¯Á÷¥¹¥¿¡¼¥È¡¡1È¢2¡Á3É¤¤Î¾¦ÉÊ¤¬Çä¤ì¶Ú
2025Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È1¥«·î¡£»°½Å¸©Ä»±©»Ô¤Ë¤¢¤ë³¤»ºÊªÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¤ªºÐÊë¤Ê¤É¤ÎÂ£ÅúÍÑ¤Ë¿Íµ¤¤Î°ËÀª¥¨¥Ó¤Î½Ð²Ù¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä»±©»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÄÁ³¤Æ²¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÂ£ÅúÍÑ¤È¤·¤Æ¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢Ä»±©»Ô¤ä»ÖËà»Ô¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿°ËÀª¥¨¥Ó¤òÀ¸¤¤¿¤Þ¤ÞÈ¢µÍ¤á¤·¡¢½Ð²Ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
11·î29Æü¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤é¤¬³è¤¤Î¤¤¤¤°ËÀª¥¨¥Ó¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¿ôÉ¤¤º¤ÄÃúÇ«¤ËÈ¢µÍ¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Î°ËÀª¥¨¥Ó¤Ïµù³ÍÎÌ¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿È¤ÎÄù¤Þ¤Ã¤¿ÎÉ¤¤°ËÀª¥¨¥Ó¤¬¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢1È¢¤Ë2É¤¤«¤é3É¤Æþ¤Ã¤¿1Ëü±ß¤«¤é1Ëü2000±ß¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤¬Çä¤ì¶Ú¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÄÁ³¤Æ²¤Î¿åÃ«Í§µªÀìÌ³¤Ï¡Ö°ËÀª¤Î°ËÀª¥¨¥Ó¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½Ë¤¤»ö¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¹¤«¤é°ËÀª¥¨¥Ó¤ò¿©Âî¤ËÅº¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢³§¤Ç³Ú¤·¤¤Àµ·î¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÀª¥¨¥Ó¤Î½Ð²Ù¤Ï12·î28Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ç¯¤ÎÀ¥¤Ë¤«¤±¤Æ¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£