ボーイズグループ「Stray Kids（ストレイキッズ）」が「2025MAMA AWARDS」で大賞を受賞した。10月28〜29日に香港カイタックスタジアムで開催された同授賞式で、4大大賞の1つ「ALBUM OF THE YEAR」と、ファン投票で受賞者が決まる「FANS CHOICE MALE TOP 10」の2部門を受賞した。

Stray Kidsは受賞会場で、まず「数日前、ここ香港で本当に胸が痛むことがありました。犠牲者の方々と被害者の方々に深い哀悼の言葉をお伝えします。早い回復と復帰を祈り、私たちの音楽と活動が、少しでもみなさんの力と慰労になることを願います」と、大火事に犠牲者らに心のこもったメッセージを送った。

また「MAMA AWARDSで、大賞という大きな賞をもらうことになり、まだ信じられません。私たちが愛する音楽と舞台を全世界の多くの方々に伝え、喜びと力を分かち合うことができてとても幸せです。この賞を受賞しただけに、これからももっと頑張らなければならないという心構えを持つようになります。原動力であるSTAY（ステイ、公式ファン名）に、この賞をプレゼントしたいです。愛してくださって心から感謝しています」と涙の感想を語った。