»°½Å¸©Æâ¤Î¾®³ØÀ¸¤ÈÃæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿½ñÆ»¤È¸òÄÌ°ÂÁ´¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÎÉ½¾´¼°¤¬¡¢11·î29Æü¤ËÄÅ»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤ÎJA¤ÈJA¶¦ºÑÏ¢»°½Å¤¬¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï½ñÆ»¤ÎÉô¤Ë466¹»¤«¤éÌó2Ëü4200ÅÀ¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎÉô¤Ë¤Ï272¹»¤«¤éÌó3000ÅÀ¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢¿³ºº¤Î·ë²Ì198ÅÀ¤¬Æþ¾ÞºîÉÊ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤Ç¤Î°ÂÁ´³ÎÇ§¤ä¼«Å¾¼Ö¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Æüº¢ÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤òÂêºà¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
É½¾´¼°¤ÇJA¶¦ºÑÏ¢»°½Å¤ÎÅìÃ£ÌéËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖËèÇ¯¡¢½¨ºî¤äÎÏºîÂ·¤¤¤Ç¡¢»°½Å¸©¤ÎºîÉÊ¤ÏÁ´¹ñ¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤ë»°½Å¸©ÃÎ»ö¾Þ¤Ê¤É¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤ÏÉñÂæ¤Ë¤¢¤¬¤ê¡¢É½¾´¾õ¤È½â¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£