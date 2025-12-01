¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×½Ð±é¤ÇµÓ¸÷¡ª43ºÐ¥À¥ó¥Ç¥£ÇÐÍ¥à¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯Á´Äæ¤êá¶á±Æ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¼ã¡¹¤·¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÖÉ¦¤Ê¤·¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡Ä¡×
¡¡9·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤Ä«¥É¥é¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿43ºÐÇÐÍ¥¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¦¤òàÁ´Äæ¤êá¡Ä¡£¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¼ãÊÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤è¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥À¥ó¥Ç¥£¤ÊÊ·°Ïµ¤¤«¤é°ìÊÑ¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê»Ñ¤òX¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï°ËÎéÈàÊý(¤¤¤ì¤¤Ž¥¤«¤Ê¤¿)¡£
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç±é½Ð²È¤Î¥Þ¥Î¡¦¥´¥í¡¼Ìò¤À¤Ã¤¿»þ¤Ë¤âÃß¤¨¤Æ¤¤¤¿É¦¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤ÈÄæ¤êŽ¤Á°È±¤ò²¼¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê»ëÀþ¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡Á¡£¼ã¡¹¤·¤¤♡¤¤¤Ä¤â¤Î¤ªÉ¦»Ñ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿»Ñ¤â¤Ê¤ªÎÉ¤¤♡¡×¡Ö¤ª¤ª!¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë¤ªÉ¦¤Ê¤·¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹♡¡×¡Ö¤ªÉ¦¤Ê¤¤¤·È±¤â¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤è¤ê¼ã¡¹¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¡¢É¦¤Ê¤·°ËÎé¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£