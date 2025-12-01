高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。

第10週「トオリ、スガリ。」の第46回が12月1日に放送され、話題を呼んでいます。

松野家を訪れた借金取りの銭太郎のわかりづらいやさしさと、勘右衛門の息子・司之介へのつっこみが注目を集めました。

＜あらすじ＞

松江の町に冬が到来する。松野家にやってきた借金取りの銭太郎。





順調に返済する松野家に対し、「貧乏人のくせに金持ちみてえに毎月ようけ返しくさりやがって」と悪態をつきつつ、松野家をいたわる言葉を口にして去っていった。

一方、トキは、はじめての松江の寒さに震えるヘブン（トミー・バストウさん）を温めるため、暖房器具を用意し、見守る。

そんな中、松江中学の生徒・小谷春夫（下川恭平さん）がヘブンの忘れ物を届けに現れる。

寒さのあまりお風呂にいってしまったヘブンを待つ間に、交流を深めるトキと小谷。

どうやらトキと話すのが目的だったようで・・・数日後、トキの家の前をウロウロする小谷をサワ（円井わんさん）が目撃する。

銭太郎のやさしさ

借金取りの銭太郎が見せたやさしさに、SNSでは多くのコメントが集まりました。

10円を返済した松野家に対し、銭太郎は「こげにようけ返されたら商売上がったりだがね」と言い放った後、「冬だが。寒いがね。だけん今月は風邪をひかんように体に、ようけようけ気い付けて、休み休みいたわっていたわって暮らせ。そんで来月少のう返せ」と松野家に伝えました。



悪態をつきながらやさしさを見せた銭太郎に、

「寒くなったし、松野家の暮らしを、心配してる銭太郎、頑張れ」

「優しさを隠しきれなくていいやつすぎる」

「頭を下げ少ないながらも必死に借金を返す貧乏人に対して 喚き散らして取り立てる… 。それが借金取りの日常なのに 難なく10円を返されてしまい力が抜けてしまったような そんな様子の銭太郎さん」

「銭太郎さんって本当は優しいから、この借金取りの仕事は向いてないよね…。悪態のつき方が意味不明」

などの声が多く寄せられました。

適当第一

銭太郎の言葉を受け、司之介は寒くなってきたことは確かだとして、「今までは返済第一、健康第二で頑張ってきたが、これからは健康第一、返済第二で頑張っていくか」と話します。

すると、勘右衛門は「適当第一、迷惑第二でやっとったじゃろ」と突っ込み、司之介が反論しようとすると、「誰が借金をこさえた」と突っ込みました。

「ど正論おじじ」「お祖父様は息子のこと良く見ている」

「珍しくめっちゃマトモなこと言った」

など、勘右衛門の意見に共感する声が多くありました。

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。