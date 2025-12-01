『ばけばけ』勘右衛門が司之介に「適当第一、迷惑第二」視聴者「珍しくまとも」「ど正論」銭太郎のわかりづらい優しさには「借金取りが向いていない」と同情の声も
高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。
第10週「トオリ、スガリ。」の第46回が12月1日に放送され、話題を呼んでいます。
松野家を訪れた借金取りの銭太郎のわかりづらいやさしさと、勘右衛門の息子・司之介へのつっこみが注目を集めました。
＊以下12月1日放送回のネタバレを含みます。
＜あらすじ＞
松江の町に冬が到来する。松野家にやってきた借金取りの銭太郎。
一方、トキは、はじめての松江の寒さに震えるヘブン（トミー・バストウさん）を温めるため、暖房器具を用意し、見守る。
そんな中、松江中学の生徒・小谷春夫（下川恭平さん）がヘブンの忘れ物を届けに現れる。
寒さのあまりお風呂にいってしまったヘブンを待つ間に、交流を深めるトキと小谷。
どうやらトキと話すのが目的だったようで・・・数日後、トキの家の前をウロウロする小谷をサワ（円井わんさん）が目撃する。
銭太郎のやさしさ
借金取りの銭太郎が見せたやさしさに、SNSでは多くのコメントが集まりました。
10円を返済した松野家に対し、銭太郎は「こげにようけ返されたら商売上がったりだがね」と言い放った後、「冬だが。寒いがね。だけん今月は風邪をひかんように体に、ようけようけ気い付けて、休み休みいたわっていたわって暮らせ。そんで来月少のう返せ」と松野家に伝えました。
悪態をつきながらやさしさを見せた銭太郎に、
「寒くなったし、松野家の暮らしを、心配してる銭太郎、頑張れ」
「優しさを隠しきれなくていいやつすぎる」
「頭を下げ少ないながらも必死に借金を返す貧乏人に対して 喚き散らして取り立てる… 。それが借金取りの日常なのに 難なく10円を返されてしまい力が抜けてしまったような そんな様子の銭太郎さん」
「銭太郎さんって本当は優しいから、この借金取りの仕事は向いてないよね…。悪態のつき方が意味不明」
などの声が多く寄せられました。
適当第一
銭太郎の言葉を受け、司之介は寒くなってきたことは確かだとして、「今までは返済第一、健康第二で頑張ってきたが、これからは健康第一、返済第二で頑張っていくか」と話します。
すると、勘右衛門は「適当第一、迷惑第二でやっとったじゃろ」と突っ込み、司之介が反論しようとすると、「誰が借金をこさえた」と突っ込みました。
「ど正論おじじ」「お祖父様は息子のこと良く見ている」
「珍しくめっちゃマトモなこと言った」
など、勘右衛門の意見に共感する声が多くありました。
ーーーーーーー
朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。
トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。
脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。