¡Ö¹â¤¤½ê¤ÏÉÝ¤«¤Ã¤¿¤±¤É³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¡»ùÆ¸¤¬ÇÏ½Ñ¤òÂÎ¸³
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ä¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤Î¶¥µ»¼ïÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇÏ½Ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢11·î28Æü¡¢»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç½ÐÁ°¼ø¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¡¢Îë¼¯»Ô¤¬»ÔÆâ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë2020Ç¯¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ÐÁ°¼ø¶È¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ºùÅç¾®³Ø¹»¤Î2Ç¯À¸82¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÏ¤äÇÏ½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤À¸å¡¢»ùÆ¸¤¿¤Á¤Ï3Æ¬¤ÎÇÏ¤ÈÂÐÌÌ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾èÇÏ¤òÂÎ¸³¡£¤ª¤½¤ë¤ª¤½¤ëÇÏ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ê¾Ð´é¤Ç¾èÇÏ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤È»×¤¤»×¤¤¤ËÇÏ¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢À¸¤Êª¤äÂ¾¼Ô¤ò»×¤¤¤ä¤ëÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ùÆ¸¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÃÎ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¹â¤¤½ê¤ÏÉÝ¤«¤Ã¤¿¤±¤É³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î½ÐÁ°¼ø¶È¤ÏÍèÇ¯2·î¤Þ¤Ç¡¢ÇÏ½Ñ¤Î¤Û¤«¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¾Íè¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
