¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö²È¤«¤é½Ð¤Ê¤¤¤Ç¡ª¥¯¥Þ¤¤¤ë¤è¡ª¡×·Ù»¡¤¬¶«¤Ö¡Ä¤Ç¤«¤¤¡ª»³·Á»Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¥¯¥Þ¤¬Æ¨Áö¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤¿¡Ê»³·Á»Ô¡Ë
11·î30Æü¡¢»³·Á¸©»³·Á»Ô¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Ë¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¡¢ÌÜ·â¾ðÊó¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌÜ¤ÎÁ°¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¤Ç¤«¤¤¥¯¥Þ¡Ä²È¤ÎÁ°¤ËÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¤·¤¿¥Õ¥ó
»³·Á»Ô¼ãµÜ¤Ë¤¢¤ëÃæ³Ø¹»¤ÎÉßÃÏ¤Ë¥¯¥Þ¤¬¿¯Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÆ¨Áö¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò¶öÁ³¤Ë¤â¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»ëÄ°¼ÔÄó¶¡¤Î¡Ö¤½¤Î½Ö´Ö¡×¤È¡¢·Ù»¡¤¬À¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤ë¶ÛÇ÷¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Þ¤ÏÁêÅöÂç¤¤¯¡¢¤Þ¤¿Áé¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Î¤È¤³¤í¿Í¤äÊª¤Ø¤ÎÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¯¥Þ¤¬»Ô³¹ÃÏ¤Ë¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¡¢º£¤â½»Ì±¤ÎÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ãæ³Ø¹»¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹¥¯¥Þ
¢£11·î30Æü¤ÎÌÜ·â¾ðÊó
11·î30Æü¡¢»³·Á¸©»³·Á»Ô¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤®¡¢»Ô¤ä·Ù»¡¤¬·Ù²ü¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³·Á»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢30Æü¤Î¸áÁ°5»þ¤´¤í¡¢»³·Á»Ô¤¢¤«¤Í¥±µÖ»°ÃúÌÜÃÏÆâ¤Ç¥¯¥Þ1Æ¬¤ÎÌÜ·â¤¬2·ïÁê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¸áÁ°6»þ¤´¤í¤Ë¤Ï»³·Á»Ô¼ãµÜ°ìÃúÌÜ¤Ç¡¢»ÔÎ©Âè½½Ãæ³Ø¹»¤ÎÉßÃÏÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¯¥Þ1Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥¯¥Þ¤ÏÂÎÄ¹¤ª¤è¤½1¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢Æ±°ì¸ÄÂÎ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥Þ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÃæ³Ø¹»ÉßÃÏ¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»ÔÎ©Âè½½Ãæ³Ø¹»¤«¤éÆî¤Ë¤ª¤è¤½1¥¥íÎ¥¤ì¤¿»³·Á»ÔºùÅÄÀ¾»ÍÃúÌÜ¤ÎÏ©¾å¤Ç¤â¡¢ÂÎÄ¹¤ª¤è¤½1¥áー¥È¥ë¤Î¥¯¥Þ1Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤Ï½»ÂðÁ°¤ÎÆ»¤òËÌ¤ÎÊý³Ñ¤ØÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼þÊÕ¤Ï½»ÂðÌ©½¸ÃÏ¤Ç¡¢ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï»³·ÁÂç³ØÉíÂ°ÉÂ±¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ô¤ä·Ù»¡¤¬¥Ñ¥È¥íー¥ë¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å30Æü¤ÎÌë¤Ë¤ÏÆî´Û¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»Ô³¹ÃÏ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¥¯¥Þ¤Î¤Õ¤ó¡Ê»ëÄ°¼ÔÄó¶¡¡Ë
°Ê²¼¡¢¸«¤¿¤¤Êý¤À¤±¤½¤¦¤¾¡£
30Æü¤ÎÄ«¤Ë»³·Á»ÔÆâ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Î¤Õ¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¥¿¥Æ¤ËÄ¹¤¯¡¢º¯À×¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²È¤ò½Ð¤ÆÆÍÁ³¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»Ô¤Î¿¦°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Ç¤«¤¤¥¯¥Þ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²È¤ÎÁ°¤ò¥¯¥Þ¤¬Áö¤êÈ´¤±¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¤±¤Ç¡¢½»Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¶²ÉÝ¤Ç¤¹¡£