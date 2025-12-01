Ê¡²¬»Ô¤Î¸øÎ©Ìë´ÖÃæ¡ÖÊ¡²¬¤¤Ü¤¦Ãæ¡×¡¡12·î7Æü¤ËÀâÌÀ²ñ¡¡1Æü¤Þ¤Ç»²²ÃÊç½¸
¡¡Ê¡²¬»Ô¤ÎÌë´ÖÃæ³Ø¡ÖÊ¡²¬¤¤Ü¤¦Ãæ³Ø¹»¡×¡ÊÁáÎÉ¶è¡Ë¤Ï7Æü¡¢Íè½Õ¤ÎÆþ³Ø´õË¾¼Ô¸þ¤±¤Ë³Ø¹»ÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤¯¡£1Æü¤Þ¤Ç»²²Ã¼Ô¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æþ³ØÂÐ¾Ý¤ÏÆ±»Ô¤Ë½»Ì±ÅÐÏ¿¤¬¤¢¤ê¡¢2011Ç¯4·î1Æü¤Þ¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í¡£¹ñÀÒ¤ÏÌä¤ï¤Ê¤¤¡£Ãæ³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¼ø¶È¤ò½½Ê¬¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬¿½¤·¹þ¤á¤ë¡£
¡¡Ê¡²¬¤¤Ü¤¦Ãæ¤Ï22Ç¯4·î¡¢¶å½£¤ÇÅö»þÍ£°ì¤Î¸øÎ©Ìë´ÖÃæ¤È¤·¤Æ³«¹»¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï10¡Á90Âå¤Î59¿Í¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¡£¼ø¶È¤ÏÊ¿Æü¤Î¸á¸å5»þ50Ê¬¡Á9»þ15Ê¬¤Ç1Æü4¥³¥Þ¡£Ãë´Ö¤ÎÃæ³Ø¤ÈÆ±¤¸9¶µ²Ê¤ò³Ø¤Ó¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤ä¶µ²Ê½ñÂå¤ÏÌµÎÁ¡£ÆüËÜ¸ì¤¬ÉÔ°Â¤Ê¿Í¤Ë¤Ï»Ù±ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÀâÌÀ²ñ¤Ï¸á¸å2»þ¤«¤é¡¢»Ô¶µ°é¥»¥ó¥¿¡¼4³¬¤ÎÆ±¹»¤Ç¡£»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤Ç¸åÆü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â»îÄ°¤Ç¤¤ë¡£¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¥á¡¼¥ë¤Þ¤¿¤ÏÅÅÏÃ¡á092¡Ê400¡Ë0751¡£¡ÊÇÈÂ¿Ìîßº¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾²ÃÈË¼,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¶âÂ°²Ã¹©,
¥À¥¤¥¹,
Åìµþ,
ÀÅ²¬,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
³ùÁÒ,
¹©¾ì