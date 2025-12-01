À¾¶¿¿¿±û¡¢²ÏËÜ·ë¤é¤¬º£µ¨»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¤Î¸Å¤¤¥Ñ¥¿¡¼¤È¤Ï¡©
¡ÚÀ¾¶¿¿¿±û¡ÛPT¡§¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤ WHITE HOT OG ROSSIE¡¡¢¨2021Ç¯È¯Çä¥â¥Ç¥ë¥í¥Ã¥·¡¼¤Ï¡¢¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¤Î¥Þ¥ì¥Ã¥È·¿¤ÎÂåÉ½³Ê5ÈÖ¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Éý¤¬¹¤¯¡È¾¯¤·°Û¼Á¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¡£±ô¤ò¥½¡¼¥ëÁ´ÌÌ¤ËÅ½¤Ã¤Æ¡¢¥Ø¥Ã¥É¤Î½Å¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²ÏËÜ ·ë¡ÛPT¡§¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡¡WHITE HOT OG ROSSIE S¡Ê3.5ÅÙ¡¿MC PUTTER X-FIRM¡Ë¢¨2022Ç¯È¯Çä¥â¥Ç¥ë¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÂ®¤µ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÏÂØ¤¨¤º¤Ë¡¢3.5ÅÙ¤ä4ÅÙ¤Î¥í¥Õ¥È³Ñ¤Î°Û¤Ê¤ë¥Ñ¥¿¡¼¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÍè¤Ï3ÅÙ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¤ò0.5ÅÙ¿²¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£À¾¶¿¤¬»È¤¦¥Ñ¥¿¡¼¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¥Í¥Ã¥¯¡£²ÏËÜ¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥é¥ó¥È¥Í¥Ã¥¯¤ò»È¤¦¡£
¡Ú´ä°æÌÀ°¦¡ÛPT¡§¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É ¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼X ¥«¥Ã¥Ñ¡¼¥Û¥ï¥¤¥È ¥¹¥â¡¼¥ë¥¹¥é¥ó¥È¡¡¢¨2019Ç¯È¯Çä¥â¥Ç¥ë¸µ¡¹¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥É¥Ñ¥¿¡¼¤ò»È¤¦Áª¼ê¤ò¥Þ¥ì¥Ã¥È¥Ñ¥¿¡¼¤ËÂØ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¡£¥¦¥§¥¤¥È¤Ï¥½¡¼¥ëÁ°Éô¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¥Þ¥ì¥Ã¥È·¿¤Ç¤â¥Õ¥§¡¼¥¹³«ÊÄ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¤Î·Á¡¢¥â¥Ç¥ë¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÚÆ£ÅÄ¤µ¤¤¤¡ÛPT¡§¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤ WHITE HOT OG ROSSIE S¡Ê3.5ÅÙ¡¿N.S.PRO¡Ë¢¨2022Ç¯È¯Çä¡ÖºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ÏÂÇ²»¤¬¥«¥ó¤È½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÇ´¶¤ò½À¤é¤«¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆÃÃí¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÇ´¶¤¬¼ê¤ËÅÁ¤ï¤ë¤¯¤é¤¤¹Å¤á¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂÇ²»¤È¤«ÂÇ´¶¤¬¤¹¤´¤¤¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£½éÂå¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Û¥Ã¥È¤Ë¶á¤¤¤Î¤¬»ä¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÇ´¶¤¬¹Å¤á¤ÎÊý¤¬¡¢¥¿¥Ã¥Á¤¬½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Æ¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
ÀäÌ¯¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¤Û¤É¡¢¼ê¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤À¥â¥Ç¥ë¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤µ¤Ê¤¤Ì¾´ï¤òÄ´ºº¡£´ØÏ¢µ»ö¡ÚÀ¾¶¿¿¿±û¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¡¢¸¶±Ñè½²Ö¡¢Àîùõ½Õ²Ö¡Ä½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤Ì¾´ï¿Þ´Õ¡Û¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬¤ï¤«¤ë¡£
