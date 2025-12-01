元“小学生ホスト”の母、現在は家族YouTuberとして活躍 その収益は…
ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#13が、11月28日に配信された。
『ダマってられない女たち season2』場面カット
○琉ちゃろの母・ちいめろは変わらず派手なギャルメイク
番組では、9年前に“小学生ホスト”として世間の注目を集めた琉ちゃろの現在に密着。「一種の虐待では」とまで言われネットで大炎上した琉ちゃろは高校2年生となり、今やすっかり落ち着いた風貌の爽やかな青年に。「落ち着いたね!」とスタジオからもその変化に歓声が上がった。
一方、YouTuberとして活動する母・ちいめろは変わらず派手なギャルメイク。さらに濃くなったキャラに「お母さんはパワーアップしてるね」とMEGUMIのツッコミが入った。
○家族YouTuberとして活躍するちいめろ、その収益は?
現在ちいめろは、家族YouTuberとして活躍。子育てに奮闘する姿や子どもたちの成長、飾らない家族の日常を映した動画が人気を博しており、登録者数は80万人超え。その収益について、ちいめろは「多いときは月に200万円弱稼いだ」と衝撃の額を明かした。
炎上してもなお活動を続ける理由について、ちいめろは「シングルマザーで収入が少ないってことになると、この習い事したいって言われたときに、“ごめん、させてあげられない”とは絶対に言いたくなかった。親が一人だろうと苦労はさせないし、人並み以上の幸せを与えたい」と説明。
そして、「子どもと出かける機会が一般家庭より多いと思うので、子どもを最優先にした生活もできる。子育てにはピッタリだなって思ってます」と語った。
(C)AbemaTV,Inc.
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。
元"小学生ホスト"琉ちゃろ、現在の姿に衝撃「爽やかボーイ」- ABEMA(アベマ) (@ABEMA) November 29, 2025
