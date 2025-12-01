「ウマ娘 プリティーダービー」ラインクラフト役などで知られる声優の小島菜々恵が1日、Xを更新し「『株式会社CLipCLover』に所属する運びとなりましたことをご報告いたします」と報告した。小島は9月19日、自身のXで前所属事務所ジャストプロボイスからの退所を発表。「今後はフリーとして活動を続けてまいります」としていたが、わずか2カ月半後の新事務所決定となった。

小島は「温かく迎えてくださった事務所の皆さまには、心より感謝申し上げます。今後も声優・役者として、そしてさまざまな表現活動を通じて、皆さまにより良い作品と時間をお届けできるよう、これまで以上に真摯に取り組んでまいります。新たな環境にて一層励んでまいりますので、引き続き応援のほど、よろしくお願い申し上げます」と意気込みを示した。

事務所側は「アニメ・ゲームを中心に、演技・歌唱・ナレーションなどさまざまな領域への挑戦を進めてまいります」と演技、歌唱の方面にも進むと今後の方向性を示した。

小島は北海道出身で、22年にゲーム「プラオレ!〜PRIDE OF ORANGE〜」の神宮寺美咲役で声優デビュー。同年の「てっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!!」六香亭ゆいな役でテレビアニメに出演。YouTubeチャンネル「こじななチャンネル」では、歌ってみた、お絵かき、雑談など、配信活動を展開。24年には「ウマ娘 プリティーダービー」にラインクラフト役で出演。全国ツアー「Twinkle Circle!」にも参加している。