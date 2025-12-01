12月1日(月) 寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と、高市内閣の支持率について意見を交わした。

予想どおりの展開

寺島アナ「日経新聞社とテレビ東京が先週金曜から昨日にかけて実施した調査で、高市内閣の支持率は75%。10月の前回調査の74%から横ばいでした。10月の内閣発足後、2カ月連続して7割台の内閣支持率を維持しています。また、自民党の支持率は41%で前回調査より5ポイント上がりました。10月、11月と2カ月連続して直前の調査から5ポイント伸びています。連立を組む日本維新の会の支持率は5%と、前回から4ポイント低下しました。野党は、参政党が7%、前の月が6%。立憲民主党が6%、前の月は7%。国民民主党は6%、前回変わらずという順番。参政党が政党支持率の第二党につけたのは9月以来です。特定の支持政党を持たない無党派層は22%。前回10月と変わりませんでした。高市内閣の支持率が7割台をキープ。そして自民党の支持率が上昇。これは上念さん、どう見ますか？」

上念「時間差で自民党の支持率が上がってくるだろうなと思ったんですけど、予想どおりの展開という感じですね」

寺島「5ポイント伸びましたからね」

上念「2カ月連続で7割をキープしたので、高市内閣はこのまま何もなければ長期政権になる可能性が極めて高いと。間違った政策、特に経済政策で間違いをしないかぎりは大丈夫かなと。今のところは平気そうですね。補正予算も言うてるほどはでかくないですからね、規模はね。財政規律言うてもそんなに問題ないかなと。あんまり財政規律とか言うと財務省の手先みたいなんですけど、ちょっと国際マーケットがきな臭いので、多少は気にしといたほうがいいですよ。あとは、税収増えるんで、そんな国債出さなくてもなんとかなるし、みたいなね」