¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»à·º¼ü¤¿¤Á¤¬À¸³è¤¹¤ëÅìµþ¹´ÃÖ½ê¡¡¤½¤³¤Ç¤â¡ÖÌäÂê»ù¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡È¶§°»à·º¼ü¡É¤È¤Ï
¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¤ÇÈÕ¼à¤ò½ª¤¨¤Æ
¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2011Ç¯12·î15Æü¹æ¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸Ãæ¤ÎÇ¯ÎðÅù¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¡¡ÀþÏ©ÏÆ¤ËÊÂ¤ÖÀÖ¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¤ËÅô¤¬ÅÀ¤ëÍ¼Êë¤ì»þ¡¢84ºÐ¤Î¤´±£µï¤¬¡¢¸«´·¤ì¤¿ÃÈÎü¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡Èà¤Ï¡¢7¡¢8¿Í¤âÆþ¤ì¤Ð°ìÇÕ¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤³¤ÎÎ©¤Á°û¤ß²°¤Ç¤ÎÈÕ¼à¤ò¹¥¤ó¤À¡£Íè¤·Êý¹Ô¤¯Ëö¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¢¥Æ¤Ï¤É¤Æ¾Æ¤¤Ë¿ÝÆÚ¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï°ò¾ÆÃñ¤À¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÆüËÜ¼ò¡£
¡¡¾®°ì»þ´Ö¤Ç2¡¢3ÇÕ¤ò´³¤·¡¢´öÆü¤«¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÃÈÎü¤ò¤¯¤°¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡½¡½¡£
¡ÖÍâ12·î1Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¡¢¶¯Åð»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤È¤·¤Æ¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤ËµÍ¤á¤ëµ¼Ô¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÈï³²¼Ô¤Ï¡¢¾Ý°õ¥Þ¥Û¡¼¥Ó¥ó¤ÎÉû¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿A¤µ¤ó¡£JR¤Î±ØÁ°¤Ë¤¢¤ëÎ©¤Á°û¤ß²°¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¿ôÊ¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡¢A¤µ¤ó¤Ï°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
¡¡¸µÉû¼ÒÄ¹¤ÎÂ¤É¤ê¤Ï¡¢
¡ÖÁ°Æü11·î30Æü¤Î¸á¸å¡¢¹âÎð¼ÔÊ¡»ã»ÜÀß¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ü¤µ¤ó¤ò¸«Éñ¤Ã¤¿¤¢¤È¤ËÎ©¤Á°û¤ß²°¤Ë´ó¤ê¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤òÇã¤Ã¤Æµ¢Âð¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿¶ä¹Ô°÷¤¬Ï¢Íí
¡¡¤³¤ì¤¬¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¤Î¤³¤È¡£1»þ´Ö¤Û¤É¤·¤Æ¤«¤é¡¢
¡ÖA¤µ¤ó¤¬¼«Âð¶á¤¯¤Ë½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍý¿Í¤¬¡¢½»¿Í¤«¤é½¸¤á¤¿¤Ò¤È·îÊ¬¤Î²ÈÄÂ¡¢Ìó80Ëü±ß¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ1Æü¤ÎÄ«9»þÈ¾Á°¡£
¡Ö²ÈÄÂ¤ò¼õ¤±¼è¤ëÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¶ä¹Ô°÷¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¡¢±þÅú¤¬¤Ê¤¤¡£ÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿¶ä¹Ô°÷¤Ï·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤ËÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡10»þ20Ê¬¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿·ÙÈ÷²ñ¼Ò¼Ò°÷¤ÈÃÏ°è¤Î¼«¼£²ñÄ¹¤¬²È¤ËÆþ¤ê¡¢
¡Ö2³¬¤ÎÇ¼¸Í¤Ç¡¢¸ý¤äÉ¡¤ËÇ´Ãå¥Æ¡¼¥×¤¬Å½¤é¤ì¤¿¾å¤Ë´é¤ò¥é¥Ã¥×¤Ç¤°¤ë¤°¤ë´¬¤¤Ë¤µ¤ì¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ëºÊñ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¤ÇÎ¾¼êÂ¤òÇû¤é¤ì¤ÆÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëA¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¿´ÇÙÄä»ß¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ÀÁÇ·çË³¤Ç¼ºÌ¿¤·¤¿¡£
¡Ö¼¼Æâ¤Ë¤Ï1ÆüÉÕ¤ÎÄ«´©¤¬¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¿©¤Ù¤«¤±¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ÈÌ£Á¹½Á¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä«¿©»þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¡¢ËÌºæ½ð¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿ÁÜººËÜÉô¤Î´Ø·¸¼Ô¡£
¡ÖÈÈ¿Í¤Ï¡¢Èï³²¼ÔÂð¤ÎÆâ¾ð¤òÃÎ¼½¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£²áµî¤ËÅ¥ËÀÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿·ÙÊóÁõÃÖ¤¬ºîÆ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Áë¤ò³ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÌµÍý¤ä¤ê¿¯Æþ¤·¤¿·ÁÀ×¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ÈÄÂ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î»þ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¹â²Á¤Ê¹üÆ¡ÉÊ¤Ê¤É¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¶ä¹Ô°÷¤ÎË¬Ìä¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ê°Ê¾å¡¢¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2011Ç¯12·î15Æü¹æ¤òºÆÊÔ½¸¡Ë
¡¡¡ö¡ö¡ö
¤â¤¦1¤Ä¤Î¶¯Åð»¦¿Í
¡¡A¤µ¤ó¤Î»ö·ï¤¬Æ°¤¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢À¾¸ý½¡¹¨¡Ê50¡áÅö»þ¡Ë¤¬ÊÌ·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿12·î6Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤ÏÅö»þ¤Î¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¡ÖÆ±¤¸»ÔÆâ¤Ç11·î½é¤á¤Ë¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿B»Ò¤µ¤ó¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤é5Ëü±ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ATM¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ËÀ¾¸ý¤é¤·¤ÃË¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢B»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿É´²ßÅ¹¤Î¥«¥á¥é¤Ë¤â¤½¤Î»Ñ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ó¡Ê¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2011Ç¯12·î22Æü¹æ¡Ë
¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿À¾¸ý¤ÏB»Ò¤µ¤ó»ö·ï¤Î¶¡½Ò¤ò»Ï¤á¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿»ö·ï¤Î¾ÜºÙ¤ÏÄË¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£11·î4Æü¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÇÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿B»Ò¤µ¤ó¤òÙÇÃ×¤·¡¢A¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯´é¤Ë¥é¥Ã¥×¥Õ¥£¥ë¥à¤ò´¬¤¯ÊýË¡¤Ç»¦³²¡£°äÂÎ¤Ï¥É¥é¥à´Ì¤Ç¹ü¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¾Æ¤«¤ì¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌÜÅö¤Æ¤Ï¸½¶â¤È¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¼¡¤Ë»¦³²¤·¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢À¾¸ý¤ò»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤«¤é¡Ö¤Ü¤¯¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡È¶á½ê¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤À¤Ã¤¿¡£ºÆ¤Ó¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ò¡ÖA¤µ¤óÂð¤Î¸þ¤«¤¤¤Ë8Ç¯Á°¤Þ¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤ÆÃó¼Ö¾ì¤â¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢A¤µ¤ó¤Î¸¤¤ò»¶Êâ¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¾®¸¯¤¤¤ò¤â¤é¤¦¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¿Æ¤·¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ó¡ÊÆ±¡Ë
¼«ÂðÊü²Ð¤ÇÉþÌò¡¢²¾½Ð½êÃæ¤ËÈÈ¹Ô
¡¡À¾¸ý¤ÏÈæ³ÓÅªÍµÊ¡¤Ê²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï»ö¶È¤Î¼ºÇÔ¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹âµé³°¼Ö¤ò¾è¤ê²ó¤·¡¢²ÈÂ²¤Ë¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤òÇã¤¤Í¿¤¨¤ë¤Ê¤É¶â¸¯¤¤¤¬¹Ó¤¯¡¢Â¿³Û¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡A¤µ¤óÂð¤Î¸þ¤«¤¤¤Ë¡Ö»ö·ï¤Î8Ç¯Á°¤Þ¤Ç¡×½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢ÊÝ¸±¶âÌÜÅö¤Æ¤Ç¼«Âð¤ËÊü²Ð¤·¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Îºá¤ÇÉþÌò¤·¡¢²¾¼áÊüÃæ¤ËA¤µ¤ó¤ÈB»Ò¤µ¤ó¤Î¶¯Åð»¦¿Í¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¸Å¤¤Í§¿Í¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤ÏÅö»þ¤Î¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ò¡ÖÁ°¤Î±ü¤µ¤ó¤È¤Ï¶î¤±Íî¤Á¤Þ¤Ç¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢7Ç¯Á°¡¢ÊÝ¸±¶âÌÜÅö¤Æ¤Ë¼«Âð¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ·ºÌ³½ê¹Ô¤¤À¤è¡£Á°¤ËÆù¿Æ¤ÎÊÝ¸±¶â¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤½¤ì¤ÇÌ£¤òÀê¤á¤¿¤Î¤«¤Í¤¨¡£¤Ç¡¢È¾Ç¯Á°¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡§¼ÂºÝ¤Ï4¥«·îÁ°¡Ë¤Ë¡Ê·ºÌ³½ê¤«¤é¡Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¡Ó¡Ê¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2011Ç¯12·î22Æü¹æ¡Ë
¡¡À¾¸ý¤Ï°ì¿³¤ÈÆó¿³¤Ç»à·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢2019Ç¯2·î12Æü¡¢ºÇ¹âºÛ¤Î¾å¹ð´þµÑ¤Ë¤è¤ê»à·º¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¤³¤ÎºÛÈ½¤Ï°ì¿³¤«¤é¡Ö»à·ºÀ©ÅÙ¤ÎÀ§Èó¡×¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»à·ºÌäÂê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø»à·º¤Î¤¢¤ë¹ñ¤ÇÀ¸¤¤ë¡Ù¡ÊµÜ²¼ÍÎ°ìÃø¡¢¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Ë¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤ÈB»Ò¤µ¤ó¤Î°äÂ²¤¬¸ì¤Ã¤¿À¾¸ý¤ÎºÛÈ½¡¢Èï¹ðÂ¦ÊÛ¸î»Î¤¬»ý¤Á½Ð¤·¤¿¡Ö»à·ºÀ©ÅÙ¤ÎÀ§Èó¡×¤Ë³Ð¤¨¤¿°ãÏÂ´¶¡¢»à·º¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ê¤É¤¬Ã°Ç°¤ËÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÈÂ²¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Ëä¤á¤¬¤¿¤¤ÁÓ¼º´¶¡¢¤½¤·¤Æº®ÆÙ¤È¤·Â³¤±¤ë´¶¾ð¤Ç¤¢¤ë¡£
