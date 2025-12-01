TRINITY Frozen Mint

アユートは、AZLAとの共同企画で誕生したエントリー有線イヤフォン「TRINITY」の限定生産/限定カラー「TRINITY Frozen Mint」(フローズンミント)を、12月12日に発売する。ステレオミニ接続モデルに加え、USB-C接続モデルも用意。価格はどちらも2,200円。

さらに、多くの人にAZLAブランドとTRINITYの認知拡大、製品コンセプトを体感してもらうため、TRINITY Frozon Mintのアンバサダーに「アイドルマスター シンデレラガールズ」の人気アイドル・北条加蓮が起用された。

TRINITY Frozen Mintは、既存のTRINITYをベースに、筐体アルミ部分のカラーをハッカをイメージしたクールなミントに、キャリングポーチのカラーをオレンジに変更した、限定生産のリミテッドエディション。

北条加蓮をアンバサダーに起用した理由は、「アイドルマスター シンデレラガールズの人気アイドルとして、強い向上心を持って努力する考え方や姿勢は、AZLAが常に持つハングリー精神と、そして彼女の外見とは裏腹に内に秘めた強い意思との“ギャップ”という魅力が、TRINITYの製品コンセプトに高くマッチすると考えたため」だという。

TRINITY Frozen Mintのアンバサダーとして、随時、期間限定にてWebサイトや、店頭POPなどの販促物、各種広告や試聴イベントなどのノベルティにおいて、北条加蓮のキーイメージが使用される。

TRINITYのドライバーは、8mm径の発展型ARDドライバー。極薄のPU+PEEK複合膜振動板を2枚の樹脂層でサンドした46μ厚3層レイヤー構造振動板と、ボイスコイルの外にドーナツ型マグネットを入れて磁力を効率的に得られる外磁型マグネットを採用したもの。

一般的な1層構造振動板では難しい分割振動を抑制することで、超低域から超高域までほぼ歪みのない音質を実現。ドライバーの性能を引き出すよう、トライアンドエラーを繰り返しながらチューニングされた。

ケーブルは、有線である以上絡まることを前提とし、最適な硬度と摩擦で癖がつきにくく絡まってもほどきやすいTPE被膜4芯OFCリッツケーブルを採用。ケーブルスライダーも搭載する。

さらに、フィッティング向上と遮音によるSN比を最大化するために、KCC SILICONE製プレミアムシリコンを採用し、専用形状で開発したイヤーピース「SednaEarfit T」を4サイズ付属。

傘部分を曲線形状にし、独自のテーパード型構造設計を採用することで、より耳への圧迫を抑えつつ的確に遮音し、内部ホーン形状でイヤフォン本体から出る音をストレートに耳に伝達する。