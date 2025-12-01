ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー ¥É¥ë±ß¡¡£¸¡óÂæ¸åÈ¾
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡8.66¡¡4.92¡¡7.41¡¡5.74
1MO¡¡9.48¡¡5.50¡¡7.63¡¡6.11
3MO¡¡9.51¡¡5.78¡¡7.93¡¡6.49
6MO¡¡9.55¡¡6.02¡¡8.23¡¡6.83
9MO¡¡9.62¡¡6.22¡¡8.44¡¡7.09
1YR¡¡9.66¡¡6.39¡¡8.59¡¡7.29
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡7.53¡¡7.25¡¡6.08
1MO¡¡8.20¡¡7.84¡¡6.55
3MO¡¡8.51¡¡8.39¡¡6.77
6MO¡¡8.90¡¡8.81¡¡7.01
9MO¡¡9.13¡¡9.13¡¡7.21
1YR¡¡9.31¡¡9.36¡¡7.32
Åìµþ»þ´Ö10:15¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¥É¥ë±ß£±½µ´ÖÊª¤Ï£¸¡óÂæ¸åÈ¾¿ä°Ü¡¡Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Æ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
