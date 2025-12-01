¸µÇµÌÚºä46¡¦Èõ¸ýÆüÆà¡Ö³Ú¤·¤¤Ìë¡×¡¡¿Íµ¤·Ý¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¡È°û¤ß²ñ¡ÉS¡ª¡ÖÍ¾±¤¤¬»Ä¤ë¤Û¤Ã¤³¤ê»þ´Ö¡×
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Ç½÷Í¥¤ÎÈõ¸ýÆüÆà¡Ê27¡Ë¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤·Ý¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¡È°û¤ß²ñ¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö½í¤µ¤ó¤È¤Ò¡¼¤Þ¤ë¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤¤Ìë¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¡£
¡¡¡ÖÅß¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ë´¨¤µ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤È¤ª¼ò¤Ç¿´¤â¿ÈÂÎ¤â¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ëÃæ¡Äµ¨Àá³°¤ì¤ÎÉÝ¤¤ÏÃ¤Ç¡¢»×¤ï¤º¤µ¤Ö¤¤¤Ü¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¸µ¡ÖÆô¿À¥¤¥ó¥¿¡¼¡×¥Ê¼ò½í¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¤Ý¤ó¤Ý¤³¡¦¹âÌÚ¤Ò¤È¤ß¡»¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÍ¾±¤¤¬»Ä¤ë¤Û¤Ã¤³¤ê»þ´Ö¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤òÄù¤á¤¿¡£