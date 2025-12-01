元プロレスラーでタレントの郄田延彦さんが自身のインスタグラムを更新。

車について綴りました。



【写真を見る】【 郄田延彦 】 「旧車も新型NISMOもクールだ」 ＳＮＳに車への想い綴る



郄田延彦さんは「新型Zにハマりそうな向井が日産本社で開催中のGTR展示イベントを覗いてきた」と綴ると、画像をアップ。







投稿された画像では、「NISSAN GT-R NISMO Special edition」や「Nissan GT-R NISMO GT3」など、歴代の様々な名車が展示されている様子が見て取れます。







続けて「旧車も新型NISMOもクールだ」と、その思いを綴っています。







先日も、自身のインスタグラムで郄田延彦さんは、「向井のリクエストで新型フェアレディZチェック 結構気に入ってて少し前に試乗済みで」「いやー、やっぱり400馬力の2シーターZもキングGTRもクールだね ずーっと見ていられる 純にかっこいいぜ がんばれニッサン!!」と、日産を訪れたことを投稿。









そして「昔、マニュアルガンメタGTR NISMOに乗ってた時期があって、手放さなきゃ良かったと最大級の後悔、あの頃は買い換える次のクルマしか見てなかったからねー！後の祭りよ、ホント!!ニッサンの歴史ね、クールなクルマに痺れた 外国人キッズも大興奮だぜ」と、車好きとしてのエピソードを綴っていました。





【担当：芸能情報ステーション】