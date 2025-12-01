世の中には、堂々とヒモとして生きている男性もいるようです。彼女がヒモと付き合うことを受け入れていれば問題ありませんが、浮気だけはどうしても許せないようで……？ 今回は、ヒモ彼氏をバッサリ切り捨てて家を追い出した話をご紹介いたします。

浮気された

「彼氏と付き合ってわかったのが、ヒモだったこと。付き合う前は頑張ってヒモを隠してたみたいだけど、実際は貯金ゼロでギャンブルや女遊びも激しい最悪なヒモであることが判明しました。でも彼氏のことが好きだったので、デート代やホテル代、さらには同棲費用も私が負担していたんです。私は稼ぎはいいほうなので、彼氏がヒモでも構わないと思っていました。ただ浮気だけは絶対に許せなかったのに、彼氏は他の女と関係を持ったんです。ヒモのくせに浮気までするなんて、どこまでクズなんだろう……。もちろん別れて家を追い出しましたよ」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 彼女にお金の面倒を見てもらって浮気までするとは、どこまで図々しいのでしょうか。ヒモが悪いとはいえませんが、ろくに働かずに人に甘えて生きている人は信用しないほうがいいかもしれませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。