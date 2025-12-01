STU48ÃÓÅÄÍµ³Ú¡ÖÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥óÊüÁ÷Æâ¤Ë¤Æ°ÜÀÒ¤ÎÈ¯É½¤ò¡×Ä¹ÎÉ¥×¥íÆþ¤êÊó¹ð
STU48ÃÓÅÄÍµ³Ú¡Ê21¡Ë¤¬¡¢1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Ä¹ÎÉ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÃÓÅÄ¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å7»þ¡Ë¤Î´ë²è¡Ö¥µ¥Ó¤À¤±¥«¥é¥ª¥±¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢11·î30Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥óÊüÁ÷Æâ¤Ë¤Æ»öÌ³½ê°ÜÀÒ¤ÎÈ¯É½¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò¶»¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´ò¤·¤¤¤´Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤´Êó¹ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âSTU48¤Î³èÆ°¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î³èÆ°¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
ÃÓÅÄ¤Ï¡ÖÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡×5·î25ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¡Ö¥µ¥Ó¤À¤±¥«¥é¥ª¥±¡×¤Ç¡¢»³¸ýÉ´·Ã¤µ¤ó¤Î¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¤Î¸þ¤¦Â¦¡×¤ò²Î¤¦ºÝ¤Ë¡Ö21ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢23ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¤«¤éÅìµþ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤¤¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ä¤ÎÌÌ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¹ÎÉ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤âX¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢STU48ÃÓÅÄÍµ³Ú¤¬³ô¼°²ñ¼ÒÄ¹ÎÉ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢¤´»ØÆ³¤´ÊÜÚ¥¤Î¤Û¤Éµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£