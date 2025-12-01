Æ£¸¶µª¹á¡¢Íü±à¤âÇ§¤á¤¿¡Ö½÷¾¤Îµ¤ÇÛ¤ê¡×¡ÄÉ×¡¦°¦Ç·½õ¤È¤Ï·ëº§À¸³è¤Ç¡ÖÉ×ÉØ¤²¤ó¤«¡×¥¼¥í¡ª
¡¡11·î2Æü¡¢»ç¿§¤ÎÏÂÉþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¤ÎÁ°¤Ç ¡È´é¸«À¤¡É ¤ò¤¹¤ë1¿Í¤ÎÈþ½÷¡£½÷Í¥¤ÎÆ£¸¶µª¹á¤À¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢É×¡¦ÊÒ²¬°¦Ç·½õ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ØµÈÎã´é¸«À¤Âç²ÎÉñ´ì¡Ù¤Î½éÆü¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡ØÁ¾²æåµ¶¢¸æ½êÀ÷ ¸æ½ê¸ÞÏºÂ¢¡Ê¤½¤¬¤â¤è¤¦¤¿¤Æ¤·¤Î¤´¤·¤ç¤¾¤á¡¡¤´¤·¤ç¤Î¤´¤í¤¾¤¦¡Ë¡Ù¤Ç¡¢¸æ½ê¸ÞÏºÂ¢¤È¤¤¤¦ÂçÌò¡£ºòÇ¯¡¢·Î¸ÅÃæ¤Î´éÌÌ¹üÀÞ¤È¤¤¤¦¡¢Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö¸Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¤ÎÂçÈ´Å§¤Ï¡¢°¦Ç·½õ ¡ÈÉü³è¡É ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡µª¹á¤µ¤ó¤¬ìÝÕþ¶Ú¤ä¸å±ç²ñ¤Î¿Í¤é¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ØÆ£¸¶µª¹á¤À¡Ù¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¶Ã¤¯¿Í¤â¤Á¤é¤Û¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê²ÎÉñ´ì¥Õ¥¡¥ó¡Ë
¡¡2016Ç¯¤Ë°¦Ç·½õ¤ÈºÆº§¤·¤Æ¤«¤é9Ç¯¡£Æ£¸¶¤Ï ¡ÈÍü±à¤ÎºÊ¡É ¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¿Í°ìÇÜÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¡Öµª¹á¤µ¤ó¤Ï½ñÆ»¤ò½¬¤¤¡¢¤´ìÝÕþ¤ËÁ÷¤ë¤ªÎé¾õ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢°¦Ç·½õ¤µ¤ó¤Î¤´ìÝÕþ¤Ïµª¹á¤µ¤óÌÜÅö¤Æ¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇã¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢½éÆü¤ÈÀé½©³Ú¤ÏÉ¬¤º¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÙ·ÆÃæ¤âµÊÃã¼¼¤Ë¤´°ÆÆâ¤·¤¿¤ê¡¢Æ±ÀÊ¤·¤ÆÀÜÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢¤Û¤«¤Î½÷¾¤µ¤ó¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤Ã¤È¼ê¤âº¹¤·¿¤Ù¤ë¡£¤ªÀµ·î¡¢ÈþÍÆ¼¼¤¬µÙ¤ß¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷¾¤µ¤ó¤Ë¡¢±Ä¶ÈÃæ¤ÎÈþÍÆ¼¼¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥á¥â¤ò¼êÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÌ¾¿Í¤Ê¤Î¤Ë¤½¤ó¤Êµ¤ÇÛ¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê²ÎÉñ´ì´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡È½÷¾¤Îµ¤ÇÛ¤ê¡É ¤Ï¡¢É×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÅöÁ³¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¾åÊý²ÎÉñ´ì¤ÎÅÁÅý¤ò¼é¤ë°¦Ç·½õ¤µ¤ó¤Î¼´Â¤Ï¾ï¤Ë´ØÀ¾¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µª¹á¤µ¤ó¤â·ëº§¤·¤Æ¤«¤éÉ×¤ËÄÉ¿ï¡£10·î¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÆüËÜ´Û¤ÇÌ¾ÍÀ´ÛÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤¤¤¤Îã¤Ç¡¢°¦Ç·½õ¤µ¤ó¤âËüÇî³«ºÅµÇ°¤Î¾åÊý²ÎÉñ´ì¤Ë¼ç±é¤·¤¿¤ê¤È¡¢É×ÉØ¤Ç´ØÀ¾¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢°¦Ç·½õ¤µ¤ó¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢ËèÆü¿©»ö¤òºî¤Ã¤Æ¸¥¿ÈÅª¤ËÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¸å¡¢1ÅÙ¤â¤±¤ó¤«¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¹õ°á¤Î¤è¤¦¤ËÉ×¤ò»Ù¤¨¤ëµª¹á²°¡£Å·À²¤ì¡Á¡£