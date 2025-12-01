Photo: 田中宏和

毎日の通勤、そして休日のカバン選びが変わります。

バックバックと手提げカバンのハイブリッドデザインが特長的な「スマートデイパック」は、日によって荷物の量が変わる人ほどそのメリットが大きく感じられるアイテム。

お弁当を持って通勤する平日も、趣味の道具を持って出歩く週末も、移動をまるっと快適にしてくれるこちらのバッグの実力を検証してみます。

パックパックが手提げに変形

まず、「スマートデイパック」の最もユニークなポイントはこちら。

Photo: 田中宏和

重い荷物でも快適に運べる点がとても魅力的なバックバックですが、特にビジネスシーンでは、長いショルダーストラップの見た目が気になってしまうものです。

「スマートデイパック」は、これをスッキリと格納するギミックを搭載。あっという間に縦長の手提げバッグに変形します。

Photo: 田中宏和

このギミックのおかげで、通勤用バックパックとビジネスバッグの2つのデザインを瞬時に切り替えることができるのです。

また忘れてはいけないのが、撥水等級5級という高い撥水性。急な雨に降られても、慌てる必要はありません。丈夫な外装生地も、長く愛用したくなる理由となっていますね。

Photo: 田中宏和

内蔵のバッグインバッグを使えば、文房具類からマウス、モバイルバッテリーなどのガジェット類までスマートに仕分けも可能。このバッグインバッグとノートPCだけ持って会議室へ移動するなど、単体でも活用できそうです。

容量可変式なので、プライベートも充実

Photo: 田中宏和

背面パネルにはマチ幅を調整できるストラップを搭載している点も、見逃せないところ。荷物が増えて容量を増やしたいとき、バックルを外してストラップを格納すれば……

Photo: 田中宏和

ご覧のように、マチの幅が約9cmから約15cmへと拡大。本格的なバックパックとして活用することも可能になります。

勤務先から帰宅する前にジムへ通っている人なら、着替えを入れておいてもいいでしょうし、カメラや習い事など、プライベートで使う趣味のツール類もしっかり収められます。

各種ポケットも機能的

中身が探しやすいよう、明るい色になっている内張りが目を引く「スマートデイパック」は、もちろん収納スペースの機能性も優れたものとなっています。

Photo: 田中宏和

ノートPCやタブレット端末を滑り込ませておける専用ポケットや、キーストラップ、メッシュポケットは、いずれも使い勝手のいい質実剛健な仕様に。掴みやすいリング状の取っ手が付けられたダブルジップの開口部も開閉しやすく、小さな部分もストレスフリーです。

Photo: 田中宏和

小物類や衛生用品を入れておきたいフロントポケットも、大小2つのメッシュポケットで仕分けやすい。イヤホンやモバイルバッテリーの定位置としてもピッタリでしょう。

Photo: 田中宏和

フロントポケットにはさらにサブポケットも追加され、スマートフォンなど、すぐに取り出したいものを入れておくこともできます。

背負いやすい薄型設計

Photo: 田中宏和

荷物が底に集中しない薄型設計は、肩や背中への負担を軽くしてくれるだけでなく、電車通勤時の周囲に対する配慮となるもの。移動距離が長い人ほど、その恩恵を実感できると思います。

オンでもオフでも、大活躍してくれること間違いなしの「スマートデイパック」は、現在お得な割引販売中です。

詳細が気になる人は、お早めに以下のリンク先でチェックしてみてください！

極上のスタイルで快適通勤を！スマートデイパック 2WAYリュック 19,184円 【数量限定 20％OFF】スマートデイパック 1点 商品をチェックする

Photo: 田中宏和

