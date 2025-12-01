MAX¡¦NANA¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö²Æì¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¡¼¥ë¡×²¼ÀÑ¤ß»þÂå¡ÄÀ¸ÅÌ¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤«¤é»Å»ö¤Ø
¡¡11·î28ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë¥¿¥ì¥ó¥ÈÍÜÀ®³Ø¹»¡¦²Æì¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¡¼¥ë½Ð¿È¤ÎMAX¡¦NANA¤µ¤ó¡¢REINA¤µ¤ó¡¢²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤ÎÃÎÇ°Î¤Æà¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£²Æì¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¡¼¥ë»þÂå¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ì¥Ã¥¹¥óÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¹»Ä¹ÀèÀ¸¤ÎÏÃ¤ò1»þ´ÖÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÊ¹¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦NANA¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¹»Ä¹¡¢¤³¤Î¤È¤¡ØÀäÂÐ¤Ë²Æì¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¡¼¥ë¤«¤éÂè1¹æ¤Î¥¹¥¿¡¼¤ò½Ð¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¸·¤·¤¤¤È¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¹»Ä¹¤Ï²áµî¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¾åµþ¤·¤¿¤È¤¤Î¼ºÇÔÎã¤òÏÃ¤·»Ï¤á¡¢¡Ö¡Ø¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ²Æì¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¤ó¤À¤è¡£¤³¤Î¿Í¤Ï¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ø¤½¤ì¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤òÁ´Éô¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï°ÊÁ°¡¢NANA¤µ¤ó¤Ë¡¢²Æì¤«¤é¾åµþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Î¤ªÏÃ¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1992Ç¯¤Ë¡¢²Æì¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¡¼¥ë¤«¤éNANA¤µ¤ó¤äREINA¤µ¤ó¤é¤¬¡¢ÁªÈ´¤µ¤ì¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖSUPER MONKEY¡ÇS¡×¡£Æ±Ç¯¤Ë¾åµþ¤·¡ÖSUPER MONKEY¡ÇS¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÈÅìµþ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö»öÌ³½ê¤«¤é¤Î¸·¤·¤¤À©¸Â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ìç¸Â¤â¡Ê¸á¸å¡Ë5»þ¤È¤«6»þ¤Ç¡£½Ð¤«¤±¤ë¤Î¤â¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤Ç¡¢¹Ô¤¯¤Î¤Ï¿Þ½ñ´Û¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ç¡¢Åö»þ¤ÏÍ·¤Ó¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¤â¸·¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»öÌ³½ê¤¬½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿©Èñ¤Ï¤¤¤¯¤é¤Þ¤Ç¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¡£1½µ´Ö¤Ë1²ó¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÇã¤¤½Ð¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢Á´°÷¤Ç¤³¤Î¿©¥Ñ¥ó¤ò2Ëç¤º¤Ä¡£¤ª²Û»Ò¤Ï¤³¤ì¤¯¤é¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÊ¬¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ó¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥µ¥é¥À¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¤Û¤«¤Î¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¶¦Æ±À¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿²È¤Î¸¼´Ø¤Ë¤Ï¡¢²Æì¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎÀ¸ÅÌ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¼Ì¤Ã¤¿½¸¹ç¼Ì¿¿¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¡¢²Æì¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¡¼¥ë¤«¤éÀ®¸ù¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹»Ä¹ÀèÀ¸¤¬¡Ø¤â¤¦¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤ÎÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¡¼¥ëÁ´°÷¤ÎÌ´¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ç§¼±¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ª»Å»ö¤ò´èÄ¥¤ê¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¼Ì¿¿¤ÎÁ°¤Ç¡Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤«¤é¤ª»Å»ö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÂåÉ½¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡²Æì¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦Êó¹ð²ñ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤È¤¤Ë²ù¤·¤¯¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÊó¹ð¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡£¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤Ïµã¤«¤º¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¤«¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢1995Ç¯¤Ë¡ØMAX¡Ù¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Î¤³¤í¤Ï¶ìÏ«¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤â¡ØSUPER MONKEY¡ÇS¡Ù¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢1ËçÌÜ¤Î¤È¤¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤âÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£2ËçÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢»öÌ³½ê¤«¤é¡Ø¼¡¤Î3ËçÌÜ¤¬Çä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç3ËçÌÜ¤Î¡ØTORA TORA TORA¡Ù¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤³¤ì¤¬Çä¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢MAX¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¸å¤Î1997Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿6th¥·¥ó¥°¥ë¡ØGive me a Shake¡Ù¤¬¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥·¥ó¥°¥ë¥Á¥ã¡¼¥È½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Æ±Ç¯¤Î¡ØÂè48²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¡£¤½¤³¤«¤é¡ØMAX¡Ù¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¹»Ä¹¤Î¡ØÀäÂÐ¤Ë²Æì¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¡¼¥ë¤«¤éÂè1¹æ¤Î¥¹¥¿¡¼¤ò½Ð¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤È¡¢¡ØMAX¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¹»Ä¹¤Î¶µ¤¨¤òÃé¼Â¤Ë¼é¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½Ì´¤¬³ð¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥Þ¥ó»³²¼
1968Ç¯¡¢¹áÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£1992Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥Ê¥Ù¥¢¥Ä¡Ê¸½¡¦·Ë»°ÅÙ¡Ë¤È¥¸¥ã¥ê¥º¥à·ëÀ®¡¢2011Ç¯¤Ë²ò»¶¡£Æ±Ç¯¡¢¥ª¥â¥í¡¼»³²¼¤Ë²þÌ¾¤·¡¢¥Ô¥ó³èÆ°¤¹¤ë¤â2017Ç¯¤Ë·Ý¿Í¤ò°úÂà¤·¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£¤·¤«¤·2021Ç¯¤Ë·Ý¿Í¤ËÉüµ¢¤·¸½ºß¤Ï·Ý¿Í¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¡¢»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£