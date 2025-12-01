¥¤¥Ã¥»ーÈø·Á¤¬±Ñ¸ì¤Ç¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ë¡¡¡Ø¥ä¥ó¥ä¥ó ²Æ¤ÎÁÛ¤¤½Ð 4KÈÇ¡ÙËÜÊÔ±ÇÁü¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¸ø³«
¡¡12·î9Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥¨¥É¥ïー¥É¡¦¥ä¥ó´ÆÆÄºî¡Ø¥ä¥ó¥ä¥ó ²Æ¤ÎÁÛ¤¤½Ð¡Ù4K¥ì¥¹¥È¥¢ÈÇ¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥ä¥ó¥ä¥ó ²Æ¤ÎÁÛ¤¤½Ð¡ÙÆüËÜÈÇÍ½¹ð¤Î±é½Ð¤ò´ä°æ½ÓÆó¤¬Ã´Åö¡¡¡Öº£¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿§êô¤»¤Ê¤¤¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾¯Ç¯¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¤Ò¤È²Æ¤Î½ÐÍè»ö¤òÉÁ¤¤¤¿ÀÄ½Õ±Ç²è¡£ÂæÏÑ¤ÈÆüËÜ¹çºî¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¡¢ÂæËÌ¤ÈÅìµþ¡¢Ç®³¤¤òÉñÂæ¤È¤·¡¢¥¤¥Ã¥»ーÈø·Á¤éÆüËÜ¤ÎÇÐÍ¥¿Ø¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡2000Ç¯¤ËÂè53²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤Æ´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡¢¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤Î±Ç²èº×¤Ë¤Æ¾å±Ç¡£4K¥ì¥¹¥È¥¢²½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤ÎÂè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÉôÌç¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¡¢ÀË¤·¤ß¤Ê¤¤»¿¼¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡³ØÀ¸¤Î¥ä¥ó¥ä¥ó¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÉã¡¢¤½¤·¤ÆÊì¡¢»Ð¡¢ÁÄÊì¤È¶¦¤ËÂæËÌ¤Î¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¹¬¤»¤ò³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬Êì¤ÎÄï¤Î·ëº§¼°¤ò¶¤Ë¡¢°ì²È¤Î»õ¼Ö¤Ï¶¸¤¤¤Ï¤¸¤á¤ë¡£ÁÄÊì¤ÏÇ¾Â´Ãæ¤ÇÆþ±¡¡£Éã¤Ï½éÎø¤Î¿Í¤Ë¥Ð¥Ã¥¿¥êºÆ²ñ¤·¤Æ¿´ÍÉ¤é¤®¡¢Êì¤Ï¿·¶½½¡¶µ¤ËÁö¤ë¡£¤½¤·¤ÆÉã¤Ï¡¢¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤Ù¤¯¡¢Å·ºÍÅª¥²ー¥à¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ÊーÂçÅÄ¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤¿¤áÆüËÜ¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ä¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜÊÔ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥ä¥ó¥ä¥ó¤ÎÉã NJ¡Ê¥¦ー¡¦¥Ë¥§¥ó¥Ä¥§¥ó¡Ë¤¬²ñ¼ÒºÆ·ú¤Î¤¿¤á¡¢ÀÚ¤ì¼Ô¤Î¥² ー¥à¡¦¥×¥í¥°¥é¥ÞーÂçÅÄ¡Ê¥¤¥Ã¥»ーÈø·Á¡Ë¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤ë°ìËë¤¬¡£²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤¿NJ¤Îµ¤¼å¤ÊÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¡¢ÂçÅÄ¤Ï¼«¿È¤Î²ñ¼Ò¤âÄ¾¶á¤Î¶ÈÀÓ¤¬ÉÔ¿¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤À¤«¤é¤³¤½¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë°ÕµÁ¤òÀâ¤¯¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼»ä¤¿¤Á¤Ï¡È½é¤á¤Æ¡É¤ò¶²¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡× ¤È¤¤¤¦°õ¾ÝÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÇ®³¤¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥·ー¥ó¤Î°ìÉô¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤âÅþÃå¡£Ç®³¤¤Î¤Ä¤ë¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ï2001Ç¯¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤ÄÊÄ´Û¡£NJ¤¬ºÆ²ñ¤·¤¿½éÎø¤Î¿Í¥·¥§¥êー¤È¤È¤â¤ËÊâ¤¯Ç®³¤¤Î³¤ÊÕ¤ÎÉ÷·Ê¤ä¡¢¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Î³è¶·¤ò·Ð¤Æ¤Î¤É¤«¤ËÐÊ¤àÇ®³¤¤òÂåÉ½¤¹¤ëÏ·ÊÞ¤Ä¤ë¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Î³°´Ñ¤Ê¤É¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÉ÷·Ê¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¿ô¡¹¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë