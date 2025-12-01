Image: Amazon

カメラで撮影するようになって、いくつか三脚を購入しました。

そこまで本格的にカメラをやるのではなく、仕事で使うから必要に応じてお財布事情と相談しつつ買い集めていたのですが、Peak Design（ピークデザイン）とManfrotto（マンフロット）とUlanzi（ウランジ）とVelbon（ベルボン）のプレートや三脚を使っていたので、互換性のあるプレートを買うか、プレートを付け替えるかの作業が発生しました。面倒臭すぎる…。

そこで、ベルボンのアルカスイス互換シュー採用の自由雲台を買ったんです。使い始めたら、とっても便利。ブラックフライデーで「中型自由雲台 QHD-S5AS AZ」が8%オフの1万3920円になっていましたよ。

トラベル三脚用にデザインされた自由雲台

ベルボンの「中型自由雲台 QHD-S5AS AZ」はアルカスイス互換なので、Peak Designをはじめとするアルカスイス互換のプレートを取り付けられます。

また、トラベル三脚用に最適設計されていて、180度反転させてたたんだときに脚の間に収まります。

角度調節が簡単

ボールで角度を調節するにあたって、機材の重さでカメラ台が急に倒れるのを防ぐためにトルク調整機構が搭載されています。

私の愛機は1kgなのでそこまで重くはないと感じていますが、この調節をしているとしていないとでは安心感が違います。

また、ベース部分は独立して水平回転します。調節しやすいんですよね。

三脚取り付けネジは細／太の両方に対応しているので、三脚選びに迷わないのもありがたい。

使い始めて半年くらいですが、プレートの取り替えが必要なくなって本当に便利。アルカスイス雲台にしてよかったなーと思っていますよ。