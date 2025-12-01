Wanna One（ワナワン）出身の歌手、キム・ジェファンがInstagramにて、ASTRO（アストロ）のCHA EUN-WOO（チャウヌ）との2ショットを公開した。

【写真】クリスマスムードのチャウヌとキム・ジェファンの自撮り2ショット【動画】チャウヌ「Sweet Papaya」MV＆メイキング 他

■クリスマスムードのチャウヌ

陸軍軍楽隊に入隊中のふたりは、同じ軍服を着用した姿で登場。キム・ジェファンに肩を抱かれたチャウヌは、もこもことした白い羊の帽子をかぶり、サンタクロースの眼鏡をかけている（1枚目）。チャウヌによる鏡越しのセルフィーのため、チャウヌの表情は見えないが、2枚目のアップショットでは、スマートフォンからのぞくチャウヌの笑顔も確認することができる。

コメント欄には世界中のファンから「かわいすぎる」という声が寄せられている。

■愛犬と共演！チャウヌが「Sweet Papaya」MVを公開

なお、チャウヌは2ndソロミニアルバム『ELSE』を11月21日にリリース。11月28日に収録曲「Sweet Papaya」のミュージックビデオ公開、翌29日にミュージックビデオのメイキングを公開した。メイキングには、愛犬・ドンドンイとの共演の裏側も収められている。

■写真＆動画：愛犬と戯れるチャウヌ