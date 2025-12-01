使用イメージ

株式会社焦点工房は、マウントアダプターSHOTEN「LM-LSL M BF」にマットシルバーカラーを追加、11月26日（水）に発売した。価格は税込3万6,000円。

ライカMマウントレンズをLマウントボディに装着するためのマウントアダプター。Lマウント採用のミラーレスカメラ「Sigma BF」での使用を意識したかのような、ビーズブラスト仕上げ（Bead Finish）のマットシルバーを外装に採用する。

6mmの繰り出し量を持つヘリコイド機構により接写にも対応するほか、繰り出し操作用のフォーカスレバーを搭載する。ヘリコイドの無限遠位置にクリックポイントを設けたことで、意図しないヘリコイドの繰り出しを防止できるという。

同種のマウントアダプター「LM-LSL M II」が3月22日（金）に発売済み。基本構造は共通で、ブラックとシルバーを展開している。今回の新製品と異なり、シルバーモデルはマットおよびビーズブラスト仕上げではない。

対応レンズマウント：ライカMマウント 対応カメラマウント：Lマウント 繰り出し量：約6mm 外形寸法：約65×9mm 質量：約76g 価格：3万6,000円