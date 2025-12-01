1日11時現在の日経平均株価は前週末比767.89円（-1.53％）安の4万9486.02円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は405、値下がりは1150、変わらずは50と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は243.34円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が72.2円、ファストリ <9983>が50.54円、フジクラ <5803>が48.97円、中外薬 <4519>が23.87円と続いている。



プラス寄与度トップはセコム <9735>で、日経平均を7.22円押し上げている。次いで村田製 <6981>が3.93円、日立建機 <6305>が2.77円、ＳＭＣ <6273>が2.71円、住友電 <5802>が2.57円と続く。



業種別では33業種中30業種が下落し、上昇は銀行、金属製品、ゴム製品の3業種にとどまっている。値下がり1位は鉱業で、以下、電気・ガス、非鉄金属、不動産、建設、電気機器と並ぶ。



※11時0分4秒時点



