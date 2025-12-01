車中泊＆グルメドラマ「絶メシロード」×Jリーグ 話題の異色コラボがまさかの第２弾！ 12/29「絶メシロード 閉幕編」放送決定！
テレ東では、12月29日（月）午前11時40分から「絶メシロード 閉幕編」を放送します。
本作「絶メシロード」は、2020年1月期のレギュラー放送を皮切りに、2021年の「元日スペシャル」・2022年8月からレギュラー放送されたSeason2、その後も４回のスペシャルドラマを放送してきました。その場所へ実際に行った者だけが感じることのできる雰囲気と絶景、毎話登場する各地の絶滅しそうな絶品メシ＝“絶メシ”が話題を呼びました。最近では12月18日(木)・25日(木)の2週にわたり「絶メシロード 2025」の放送も決定したばかりです。
≪出演者コメント≫
■濱津隆之 ／ 須田民生役
開幕したからにはやっぱり当然閉幕します。ということでいただきました、Jリーグ第２弾です。今度は一体どこまで引きずり込まれるのか。素敵なお店と絶メシは勿論のこと、民生とサッカーの行く末を、というか結末を、どうぞお楽しみに。
■企画・脚本・プロデュース：畑中翔太（BABEL LABEL）
今年3月にオンエアした「開幕編」に続き、なんと「閉幕編」の制作が決定しました！当初は、「絶メシロードとJリーグがどうコラボするのか？」という不安もあったのですが、開幕編が反響をいただき、再びタッグを組ませていただくことになりました。今回は、今年最後の絶メシ旅に出た民生が、地元サポーターに愛される絶メシ店に、ひょんなことから迷い込んでしまいます。そこで”ある勘違い”から、思わぬ展開へ巻き込まれていく民生…2025年を締めくくる「絶メシロード」。ぜひ、年末のご自宅でまったりとお楽しみいただければと思います。
■番組プロデューサー：寺原洋平（テレビ東京 配信ビジネス局）
開幕編のコラボもまさかと思いましたが、まさか閉幕編も放送することになるとは…。そんなわけで何色かはまだ言えませんが、民生の小さな1日がサッカーとともに彩られます。サッカーファンの方はサポーターとして走り抜けた今シーズンの自分を讃えながら、ファンではない方はサポーター達の愛おしい生態を気楽に楽しみながらご覧ください。
≪イントロダクション≫
どこにでもいるごく普通のサラリーマン・須⽥⺠⽣(濱津隆之)は、【誰も誘わない・誰も巻き込まない・予算はお⼩遣いの範囲
内で】をモットーに、週末になると絶滅しそうな絶品メシ＝“絶メシ”を求め、⾞中泊で旅に出る。今年最後の絶メシ旅に出かけようと遠方まで足を運んだ民生が、偶然にも訪れた店は、何やらJリーグサポーターたちのゆかりのお店らしい。今年２月、清水エスパルスサポーターとの一期一会を果たした民生だったが、またしてもJリーグサポーターの愛に巻き込まれていくことに―!?
≪「絶メシロード 閉幕編」番組概要≫
【タイトル】 「絶メシロード 閉幕編」
【放送局/放送日時】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送
2025年12月29日（月）午前11時40分～12時10分
ＢＳテレ東
2026年1月4日（日）深夜24時00分～（「絶メシロード 閉幕編」のみ）
【配信】 各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」「Prime Video」 にて順次見放題配信
▼U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr
▼Prime Video：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/
*作品の視聴には会員登録が必要です。（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ）
*Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。
▶TVer：https://tver.jp/series/srihjqppii
▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp
▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7
【出演者】 濱津隆之 ほか
【原案】 「絶メシリスト」
【企画・脚本・
プロデュース】 畑中翔太
【監督】 名倉良祐
【プロデューサー】 寺原洋平(テレビ東京) 加瀬未奈(テレビ東京) 石川竜輝
【制作】 テレビ東京 テレコムスタッフ
【製作著作】 「絶メシロード 2025」製作委員会
【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/zetsumeshiroadheimaku/
【公式X】 https://twitter.com/zetsumeshiroad
≪「絶メシ車内会議 閉幕編」番組概要≫
【タイトル】 「絶メシ車内会議 閉幕編」
【放送局/放送日時】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送
2025年12月29日（月）昼12時10分～12時40分
【配信】 各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて順次見放題配信
【出演者】 濱津隆之 ほか
【制作】 テレビ東京 テレコムスタッフ
【製作著作】 「絶メシロード 2025」製作委員会