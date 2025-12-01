声優の小宮有紗、約17年所属の事務所を退所 「中学生のまだ何もない私を…」30代に入り相談
声優の小宮有紗（31）が1日、自身のXを更新し、約17年間所属していた事務所を退所したことを報告した。
【声明文】赤裸々…事務所退所の理由を説明した小宮有紗
Xでは「このたび、2025年11月30日をもちまして契約満了となり約17年間お
世話になりました(株)ボックスコーポレーションを退所いたしました。社長をはじめとした事務所の方々には、中学生のまだ何もない私を目にかけ今日まで育ててくださり感謝の気持ちで一杯です」と報告。
「30代に入り、より自分らしく表現をし続けるためにはどうしたらいいの
かを考え事務所の方々に相談した結果、今回このような決断に至りまし
た」と経緯を説明した。
今後は「本日よりフリーランスとして活動させていただく事になりますが、新た
な気持ちでひとつひとつの出会いを大切にこれからも精進してまいります。日頃から応援してくださっている皆さま、今後とも変わらぬご声援をよろしくお願いいたします」と伝えた。
小宮は人気コンテンツ『ラブライブ！サンシャイン!!』のアイドルグループ・Aqoursのメンバーで黒澤ダイヤ役を務めている人気声優。『特命戦隊ゴーバスターズ』宇佐見ヨーコ／イエローバスター役、舞台『ブラッククローバー the Stage』ノエル・シルヴァ役など俳優業でも活躍している。
