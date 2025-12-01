ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×ÅúÊÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Ê¤é¡Ä¡×¸ì¤ë¡¡º£ÌëMBS¥é¥¸¥ª¤Ç¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤¬¡¢¤¤ç¤¦12·î1ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ªÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ø¸·Áª¡ª·î¥¤¥Á¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ù¡ÊËè·îÂè1·îÍË¡¡¸å8¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥¸¥ª¥Ö¡¼¥¹¤Ç¸ì¤ëÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ÁíÍýÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢11·î26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î½é¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Î´¶ÁÛ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×ÅúÊÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Ê¤é¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î°Õ³°¤Ê°õ¾Ý¡¢¡ÖÀï¸å80Ç¯½ê´¶¡×¤ò½Ð¤¹¤Ë»ê¤Ã¤¿»×¤¤¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ë»×¤¦¤³¤È¤äº£¸å¤ÎÀ¯³¦¤Ë¤É¤¦´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ê¤É¡¢Ìó45Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ê¹¤¼ê¤Ï¡¢À¾Ì÷¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î»³ÅÄØª»ñ»á¡Ê»þ»öÄÌ¿®²òÀâ°Ñ°÷¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥¸¥ª¥Ö¡¼¥¹¤Ç¸ì¤ëÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ÁíÍýÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢11·î26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î½é¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Î´¶ÁÛ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×ÅúÊÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Ê¤é¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î°Õ³°¤Ê°õ¾Ý¡¢¡ÖÀï¸å80Ç¯½ê´¶¡×¤ò½Ð¤¹¤Ë»ê¤Ã¤¿»×¤¤¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ë»×¤¦¤³¤È¤äº£¸å¤ÎÀ¯³¦¤Ë¤É¤¦´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ê¤É¡¢Ìó45Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ê¹¤¼ê¤Ï¡¢À¾Ì÷¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î»³ÅÄØª»ñ»á¡Ê»þ»öÄÌ¿®²òÀâ°Ñ°÷¡Ë¡£