¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÀ¼Í¥¤Î¾®µÜÍ¼Ó¡¢17Ç¯´Ö½êÂ°¤Î»öÌ³½ê¤òÂà½ê¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Î»ä¤òÌÜ¤Ë¤«¤±¡Ä´¶¼Õ¡×º£¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç
¡¡¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤Î¹õß·¥À¥¤¥äÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¤Î¾®µÜÍ¼Ó¡Ê31¡Ë¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£11·î30Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ·ÀÌóËþÎ»¤Î¤¿¤á¡¢Ìó17Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡¾®µÜ¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2025Ç¯11·î30Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤êÌó17Ç¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(³ô)¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂà½êÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸øÉ½¡£¡Ö¼ÒÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿»öÌ³½ê¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î¤Þ¤À²¿¤â¤Ê¤¤»ä¤òÌÜ¤Ë¤«¤±º£Æü¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç°ìÇÕ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö30Âå¤ËÆþ¤ê¡¢¤è¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¯É½¸½¤ò¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ò¹Í¤¨»öÌ³½ê¤ÎÊý¡¹¤ËÁêÃÌ¤·¤¿·ë²Ì¡¢º£²ó¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂà½ê¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¡ÖËÜÆü¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤âÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£