¡Ö²Ä°¦¤¤¤«¤É¤¦¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢ÆÏ¤¯¤«¤É¤¦¤«¡×¡½¡½Palette Parade¡¦°ª¤¦¤¿¤¬²Î¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¡ÈÅù¿ÈÂç¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¡É
¡¡7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖPalette Parade¡×¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥Ñ¥ì¥Ñ¥ì¡Ë¤Î°ª¤¦¤¿¤¬¡¢10·î28ÆüÈ¯Çä¤Î¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Öatelier¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÅìµþËÜ¼Ò¤Ç¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤äÉ¾²Á¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢²Î¤Ç¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤¡£³ëÆ£¤Î²Ì¤Æ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡¢Åù¿ÈÂç¤ÎÁÛ¤¤¤È¤Ï¡½¡½¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡¥Ñ¥ì¥Ñ¥ì¤Ï¡¢ºòÇ¯ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä²ò»¶¤·¤¿¡Ö¿¿¤ÃÇò¤Ê¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡×¤È¤Î2¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢¡ÖAtelier IBASHO¡×¡Ê¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥¤¥Ð¥·¥ç¡Ë¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤Î·Á¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡Öatelier¡×¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¶Á¤¤ò»ý¤Ä¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¡È¤³¤³¤¬»ä¤¿¤Á¤Îµï¾ì½ê¤À¤è¡É¡È¤ß¤ó¤Ê¤Îµï¾ì½ê¤À¤è¡É¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡ÖÃ¯¤«¤Îµï¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÅê±Æ¤µ¤ì¤¿¡Öatelier¡×¡£°ª¤¬¿´¤Ë¶¯¤¯»Ä¤Ã¤¿°ìÀá¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¢ö¤É¤ó¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤â ¤É¤ó¤ÊÁÇ´é¤â Ã¯¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¡½¡½
¡¡¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Èæ¤Ù¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÀ¤³¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤â¡È°ª¤¦¤¿¤Î²Î¤¬¹¥¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¡È²Ä°¦¤¤¡É¡È²Ä°¦¤¯¤Ê¤¤¡É¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÇû¤é¤ì¤º¤Ë²Î¤¨¤ë¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä°Ê¾å¡¢¡È²Ä°¦¤¤¤«¤É¤¦¤«¡É¤È¤¤¤¦É¾²Á¼´¤«¤é´°Á´¤ËÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â°ª¤¬¼êÊü¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê´ê¤¤¡£²Î¤ÇÃ¯¤«¤ËÆÏ¤¤¿¤¤¡¢¤À¡£É¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÃ¯¤«¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¡È¥¢¥¤¥É¥ëÁü¡É¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½º£Æü¤â¡¢¤½¤Î²ÎÀ¼¤Çµï¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öatelier¡×¤Ç¤Ï¡¢²Î¤¤Êý¤ÎÌÌ¤Ç¤â¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤·¤¿¡£»ìÀ¤³¦¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¡Ö¸ÉÆÈ¡×¤È¡Ö²òÊü¡×¤ò²Î¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÆñ¤·¤¤¼ÁÌä¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡© Æñ¤·¤¤¡Á¡×¤È´ù¤ËÆÍ¤ÃÉú¤·¤Æ¾Ð¤¦°ìËë¤â¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾¯¤·¹Í¤¨¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤òÃµ¤¹¡£
¡¡¡Ö1¥µ¥Ó¤ÎÁ°È¾¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²Î»ì¤À¤±¸«¤ë¤È¤±¤Ã¤³¤¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÊÉ½¸½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë´ó¤»¤Æ²Î¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Í¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë²Î¤ª¤¦¤Ã¤Æ°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤â¤È¤â¤È¡Ö²Î¤¦¤È¡¢¶ì¤·¤µ¤È¤«Èá¤·¤µ¤È¤«¡¢¼ä¤·¤µ¤¬¶¯¤á¤Ë½Ð¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¡×¤À¤È¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½º£ºî¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤Î´¶¾ð¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¹¤®¤º¡¢¡Ö²¹¤«¤ß¡×¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÈá¤·¤µ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡È¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦²¹ÅÙ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤ÎÃæ¤Ë¤â¡Èµï¾ì½ê¡É¤Î²¹ÅÙ¤¬½É¤ë¡£¡Ö°ìÈÖ¤ÎA¥á¥í¤È¤«B¥á¥í¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤¬¡È¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¯¥Ñ¥ì¥Ñ¥ì¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡¢»ä¤âÂç¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¿¶ÉÕ¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²ÆÌÜ»ÖÊæ¤ä¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤«¤éÆ±¤¸¿¶ÉÕ»Õ¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö»ÖÊæ¤Á¤ã¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÀèÀ¸¤â¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸Êý¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯Íý²ò¤·¤Æ¡¢¡È¥Ñ¥ì¥Ñ¥ì¤é¤·¤µ¡É¤ò¹Í¤¨¤Æ¿¶¤ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¡¡È²Ä°¦¤¤¡É¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤òºï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¥¤¤Ê²Î¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤´Ø·¸À¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ª¤Ï¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡×¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤è¤ê¤â¡¢¿´¤ËÆÏ¤¯°ì¶Ê¤ò¡£Ã¯¤«¤Îµï¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â°Â¿´¤·¤ÆÎ©¤Æ¤ë¾ì½ê¤ò¡£¡Öatelier¡×¤Ï¡¢°ª¤¦¤¿¤¬¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¤½¤Ã¤È¾è¤»¤¿³Ú¶Ê¤À¡£