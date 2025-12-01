チャンネル登録者数252万人のなるねぇ【笑けるダイエット】さんが、2025年11月12日に公式YouTubeチャンネルを更新。妹のYouTuber・まいまい【垢抜け大魔王】さんが2か月で7キロ減を達成した秘訣を明かした。

朝ごはんは絶対に食べたほうがいい

姉妹でYouTuberとして活動する、なるねぇさんとまいまいさん。今回の動画では、フィットネスYouTuberとして知られるなるねぇさんが、腹筋に縦線が入るほどの「激変ぶり」を見せたまいまいさんのダイエット生活に密着した。

まいまいさんの食生活のテーマは、「NO我慢！Let's腸活！」。まいまいさんによると、腸活とダイエットには密接な関係があり、ダイエット中の便秘は厳禁だという。便秘を解消することで、痩せやすい体質にすることができるのだそうだ。

そして、まいまいさんは、腸活の鉄則5ヶ条として「発酵食品を食べる」「食物繊維を食べる」「水は意識的に飲む」「体をなるべく冷やさない」「塩分を摂りすぎない」を挙げた。

さらに、ダイエット中は、朝ごはんは絶対に食べたほうがいいとのこと。昼前に空腹感が強くなり、昼夜に爆食しがちになるためだという。ちなみにまいまいさんの朝食は、味噌汁、白米、コーヒーと簡単に済ませているそうだ。特に、味噌汁に食物繊維がたっぷりの野菜を入れるという。

さらに、朝に温かいものを口にすることで、体と腸の動きを活発にすると話した。忙しい朝はキウイかバナナを食べるそうだ。

昼夜は時短レシピでお手軽に

さらに、朝のうちに、昼食用の鶏むね肉を調理。沸騰したお湯に鶏むね肉を入れ、30〜40分ほど放置すれば完成。鶏むね肉は置いておくことで低温調理ができ、ぷるぷるの食感になるという。まいまいさんは、この鶏むね肉ともずく酢、納豆の3つを昼に食べていると話した。鶏むね肉でタンパク質を摂取し、もずく酢と納豆で腸活ができるそうだ。

ちなみに、昼食が自炊できないときは、コンビニのおにぎり、サラダ、サラダチキン、焼き魚などを食べている。おやつは、干し芋、栗、プロテインなどをセレクトしているという。

夕食は電子レンジでできるしゃぶしゃぶ温野菜。シリコンスチーマーに好きな野菜と豚肉ロースの薄切りを入れて、レンジでチンするだけの簡単レシピだ。ポン酢をかけて簡単に食べられる上に、栄養たっぷりで体も温まるという。

最後に、深夜におなかが空いたときは、アーモンドミルクを温め、ラカントで甘みを加えたホットミルクがおすすめだと語り、なるねぇさんとまいまいさんが姉妹で味わう様子も公開された。