¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û°éÀ®¤Î18ºÐ¡¦¹À¥·ëßê¡¡ÂÎ´¶¤·¤¿º£µÜ·òÂÀ¤ÎàÀ¨¤ßá¡Ö°ì·³¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤Î¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤â½ª¤ï¤ê¡¢»ÕÁö¤ËÆÍÆþ¤·¤¿£²£°£²£µÇ¯¤Î¥×¥íÌîµå¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃÞ¸å¤Ç´À¤òÎ®¤·Â³¤±¤ë¤Î¤¬¡¢°éÀ®¥ë¡¼¥¡¼¤Î¹À¥·ëßêÆâÌî¼ê¡Ê£±£¸¡Ë¤À¡£°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¼éÈ÷¤òÉð´ï¤Ë¥×¥í¤ÎÌç¤ò¤¯¤°¤Ã¤¿¼ãÂë¤Î£±Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡¡¨¡¨¡º£¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È
¡¡¹À¥·ë¡¡¥á¥¤¥ó¤ÏÂÎºî¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÇ¯´ÖÄÌ¤·¤Æ»î¹ç¤ò¤ä¤ëÂÎÎÏ¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µå¤ÎÂ®¤¤Åê¼ê¤«¤éÂÇ¤ÁÊÖ¤¹ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¸ª¤Î¼å¤µ¤Ê¤É¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ÚÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤âº£¤ÏÂÎ¤Å¤¯¤ê¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¦¥¨¡¼¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éµ»½ÑÎý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¨¡ÂÎ¤Ä¤¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿
¡¡¹À¥·ë¡¡ºÇ¶áÁý¤¨¤Æ¤¤Æ£·£¸¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡£ÆþÃÄ¤«¤é£µ¡¢£¶¥¥í¤ÏÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤¬Â¿¤¤ÂÎ¼Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤è¤ê¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¡£Ä«ÃëÈÕ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÊä¿©¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¾ï¤ËÂÎ¤ÎÃæ¤Ë±ÉÍÜ¤òÃß¤¨¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¨¡£±³ØÇ¯ÀèÇÚ¤Îº´ÁÒÁª¼ê¤ÏµÕ¤Ë´Ö¿©¤ò¤ä¤á¤¿
¡¡¹À¥·ë¡¡¿¿µÕ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤«¤é¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Êº´ÁÒ¤µ¤ó¤â¡Ë¥¦¥¨¡¼¥È¤ò¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡£¥¦¥¨¡¼¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤È¤«¡¢Îý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤È¤«¤Ï¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¨¡¨¡Èó¸ø¼°Àï¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£²Ê¬£³ÎÒ
¡¡¹À¥·ë¡¡Á°È¾Àï¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤Æ¡£¹â¹»¤È¤Ïµå¤âÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¸åÈ¾Àï»Ï¤á¤ÎÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤È¤Î»î¹ç¤Î»þ¤ÇÆóÎÝÂÇ¤ò£²ËÜÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é£±»î¹ç£±ËÜ¤°¤é¤¤¥Ò¥Ã¥È¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¨¡¨¡¤Ä¤«¤ó¤À¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿
¡¡¹À¥·ë¡¡¹â¤á¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤Î´¶³ÐÅª¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÀÚ¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥Õ¥§¥¢¥¾¡¼¥ó¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¡¢¤³¤³¤âÂÇ¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤È¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹â¤á¤¬¿¶¤êÃÙ¤ì¤Æ¡¢ÂÇÎ¨¤â¤º¤Ã¤È£±³äÂæ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»î¹ç¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Çà¤³¤ì¤Ê¤éá¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤á¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¨¡¼éÈ÷¤Ï¤É¤¦¤«
¡¡¹À¥·ë¡¡¼éÈ÷¤¬Çä¤ê¤Ç¡Ê¥×¥í¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Î»þ¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾Ã¶ËÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Á÷µå¤Ç¤âÁê¼ê¤Î¶»¤ËÅê¤²¤è¤¦Åê¤²¤è¤¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Ë½Åê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¡£¹â¹»¤Îº¢¤Ï¼éÈ÷¤Çº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¼éÈ÷¤ÎÉÔ°Â¤ÎÊý¤¬¤º¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤Æ¡£¤À¤ó¤À¤ó¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Îº¢¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¨¡¨¡º£¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä²þÁ±
¡¡¹À¥·ë¡¡Îý½¬¤Ç¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿ô¼õ¤±¤Æ¡£¹â¹»¤Î»þ¤Î´¶¤¸¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÁ´Éô½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÄ©¤á¤¿¡£
¡¡¨¡¨¡ÀÆÆ£ÏÂÌ¦´ÆÆÄ¤âÀ®Ä¹¤òÉ¾²Á
¡¡¹À¥·ë¡¡¼«Ê¬¤ÎÎý½¬¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¤¹¤´¤¤¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡ÊÀÆÆ£´ÆÆÄ¤Ï¡Ëµ÷Î¥´¶¤ò¤¢¤ó¤Þ¤ê´¶¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¹¤´¤¤¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£¡ÊÍèÇ¯¤ÏÆó·³´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡ËÏÂÌ¦¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ç¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯Ìîµå¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢ÍèÇ¯¤â¤¤¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¨¡¨¡Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÍýÁÛÁü¤Ï
¡¡¹À¥·ë¡¡º£µÜ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¶¯¤¤¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ç¤º¤Ã¤È¥·¥ç¡¼¥È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¹â¹»¤Î»þ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¤¹Í¤¨¤ÆÆ°¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò²¿Ç¯´Ö¤â°ì·³¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼éÈ÷¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÂÇ·â¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì»Ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¡Ä¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¨¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤â
¡¡¹À¥·ë¡¡¤½¤Î»þ¤â¤³¤Ã¤Á¤«¤é¸«¤¿¤é´ÊÃ±¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ê¡¢´ÊÃ±¤ËÂÇµå¤ò¤È¤Ã¤Æ¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£°ì·³¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¤ë¤Î¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤ì¤Ðº£µÜ¤µ¤ó¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¨¡¨¡Íèµ¨¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò
¡¡¹À¥·ë¡¡ÍèÇ¯¤Ï£±»î¹ç¤Ç¤âÂ¿¤¯Æó·³¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â°éÀ®¤Ã¤Æ£³Ç¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦´ü¸Â¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡££±Æü¤Ç¤â£±»î¹ç¤Ç¤âÂ¿¤¯Æó·³¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡¢°ì·³¤Ç»î¹ç½Ð¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¾å¡¢¾å¡¢¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ù¤Ò¤í¤»¡¦¤æ¤¦¤¡¡£²£°£°£·Ç¯£²·î£²£²ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÀéÍÕ¸©Çð»Ô½Ð¿È¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡¢ÆâÌî¼ê¡£ÇØÈÖ¹æ£±£²£·¡£¿ÈÄ¹£±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£·£¸¥¥í¡£»Ô¾¾¸Í¹â¤Ç¤Ï£±Ç¯»þ¤«¤éÍ··â¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡££³Ç¯»þ¤Î²Æ¤ÎÂç²ñ¤Ï¸©£³²óÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹â¤¤¼éÈ÷ÎÏ¤¬¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢£²£°£²£´Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤Ç¥Û¡¼¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£Æó·³Àï¤Ç¤Ï£±»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ°ÂÂÇ¤âµÏ¿¡£Èó¸ø¼°Àï¤Ï£¹£²»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£²³ä£²Ê¬£³ÎÒ¡¢£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£³ÂÇÅÀ¡¢£¶ÅðÎÝ¡£