¡¡¡Ö»ü°¦¤Î¿´¤Ç½õ¤±¹ç¤¤¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¡¢Å·Âæ½¡¤Î¡ÖÁ´¹ñ°ìÀÆÂñÈ¡×¤¬1Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂçÄÅ»Ô¤ÎÁíËÜ»³Èæ±Ã»³±äÎñ»û¤Î»³Ï¼¤Ç¤Ï¡¢ÁÎÎ·¤äÅ·Âæ½¡Ì³Ä£¿¦°÷¤éÌó100¿Í¤¬¾ôºâ¤òµá¤á²È¡¹¤ò½ä²ó¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°9»þ¤´¤í¡¢ÁÎÎ·¤é¤Ï¤Û¤é³¤ò¶Á¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢³«ÁÄ¡¦ºÇÀ¡¤¬À¸ÃÂ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÀ¸¸»»û¤ò½ÐÈ¯¤·¹ÔµÓ¡£¤½¤Î¸å¿ô¿Í¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ²È¡¹¤ò½ä²ó¤·¡¢ÌµÉÂÂ©ºÒ¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª·Ð¤ò¾§¤¨¡¢¾ôºâ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡»û¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤à»³·ÁÍ³Æà¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤Ï¡¢Ì¼¤ÎÎÜÍý²Ì¤Á¤ã¤ó¡Ê4¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¾ôºâ¤òÅÏ¤·¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë²¿¤²¤Ê¤¤Æü¾ï¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡1986Ç¯¤«¤éËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢40²óÌÜ¡£º£Ç¯¤Ï1Æü¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Á´¹ñ50¥«½ê°Ê¾å¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¡£