¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¥¨¥¹¥³¥óÄ¾¶á¤Ë£Ê£Ò¿·±Ø¤¬2028Ç¯²Æ¤ËÃÂÀ¸¡¡¿´ÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤éà¥Ë¥»¥³²½á´í×ü¤¹¤ëÀ¼¤â
¡Úµå³¦¤³¤Ü¤ìÏÃ¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎËÜµòÃÏ¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡×¤Î¶á¤¯¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë£Ê£Ò¿·±Ø¤Î·úÀß¤¬¡¢Ãå¡¹¤È¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°£²£¸Ç¯²Æ¤Ë³«¶È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤ë¿·±Ø¤Ï¸½ºß¤Îµå¾ìºÇ´ó¤ê±Ø¡¦ËÌ¹Åç±Ø¤«¤éÌó£²¥¥í¤Î£Ê£ÒÀéºÐÀþ±è¤¤¡£¥¨¥¹¥³¥ó¤ÎºÇ´ó¤ê¥²¡¼¥È¤«¤é¤ª¤è¤½£³£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤¦»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¡¢ÅÌÊâ¤Ê¤é£³¡¢£´Ê¬¤Û¤É¤ÇÅþÃå¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤â¿·±Ø³«¶È¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÆü¡¢¼þ°Ï¤ò»¶ºö¤·¤Æ¤ß¤ë¤È·úÀß¸½¾ì¤ÏµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Çºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ØÁ°¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¤ä±Ø¼Ë¤È»×¤ï¤ì¤ë·úÊª¤Î¹ü³Ê¤â¤Á¤é¤Û¤é¡£ºòÇ¯£··î¤ÎÃå¹©ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Û¤Ü²¿¤â¤Ê¤¤¤µ¤éÃÏ¤À¤Ã¤¿¾ì½ê¤¬¡¢£±Ç¯£³¤«·î¤Û¤É¤ÇÌÀ¤é¤«¤ÊÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÆü¡¹¸½¾ì¤Î¿Ê¤Á¤ç¤¯¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ëµåÃÄ¿¦°÷¤â¡Ö¹©»ö¤Î¿Ê¤ß¶ñ¹ç¤Ï½çÄ´¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤é£³Ç¯¸å¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¸ì¤ë¤À¤±¤Ë¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¿·±Ø¤Î½çÄ´¤Ê·úÀß·×²è¤ÎÎ¢¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤â¤¢¤ë¡£¼þÊÕ³«È¯¤Ë¤è¤ëÅÚÃÏ²Á³Ê¹âÆ¤ä¶áÎÙ¾¦¶È»ÜÀß¤Î¡ÖÊª²Á¹â¡×¤À¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï»ñºà¹âÆ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤ËÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÌ¹Åç»Ô¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶á¹Ù¤ÎÉÔÆ°»º²°¤Ë¿·±Ø¼þÊÕ¤Ë·úÀß¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Åìµþ¤äÂçºå¤ÈÂ½¿§¤¬¤Ê¤¤²Á³Ê¤ÎÊª·ï¤â¤¢¤ê¡¢¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó·úÀß¤Î·×²è¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î²Á³Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¶áÎÙ¾¦¶È»ÜÀß¤ä°û¿©Å¹¡¢½ÉÇñ»ÜÀßÎÁ¶â¤Ê¤É¤â¸®ÊÂ¤ß¾å¾º·¹¸þ¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢ËÌ¹Åç»Ô¤Ë½»¤àµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Î£±¿Í¤Ï¡ÖÆ±¤¸ËÌ³¤Æ»¤Ë¤¢¤ë¥Ë¥»¥³¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤È¤³¤¦ÉÔ°Â¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡ÖÀèÆü¥Ë¥»¥³¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ÎÄ®¤Ïº£¤ä³°¹ñ¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Êª²Á¤âÆüËÜ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¹â¤¤¡£Âç¼«Á³¤äÅß¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¡¼¤òµá¤á¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¿Æ°¤Ç¼«Á³´Ä¶¤ÎÇË²õ¤ä¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Ê¤É¤¬¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ¹Åç¤Ï¥Ë¥»¥³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µå¾ì¼þÊÕ¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤È¤â¸Â¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡¡ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ÏÉ¬Í×¤À¤¬¡¢µÞ·ã¤Ê³«È¯¤Ï¶áÎÙ½»Ì±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µå¾ì¤òË¬¤ì¤ëÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¿·±ØÃÂÀ¸¤¬¶á¤Å¤¯Ëµ¤é¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯³¹¤ÎÉ÷·Ê¤ÈÀ¸³è´Ä¶¡£µå³¦¶þ»Ø¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬µ¤·Ú¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë³¹¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£