¡Ú£Í£Ì£Â¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¡¡£Å£Ó£Ð£Î¡ÖÃ»´ü·ÀÌó¤Î²ÄÇ½À¡×»ØÅ¦¤âÂåÂØ¸õÊä¤È¤·¤Æ¹âÉ¾²Á
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É£Å£Ó£Ð£Î¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï£³£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£²·î£±Æü¡Ë¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤òº£¥ª¥Õ¤Î£Æ£Á»Ô¾ì¤ÇÃíÌÜ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ê°ì¡¢»°ÎÝ¤ò¼é¤ë¡ËÆâÌî¼ê¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡°ìÎÝ¼ê»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤¬£Æ£Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Í¥¤¥é¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤È£µÇ¯£¹£²£µ£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£´£´²¯±ß¡Ë¤ÇºÆ·ÀÌó¡£¸½»þÅÀ¤Ç¥á¥Ã¥Ä¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½ÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢°ìÎÝ¤ò¼é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë²¬ËÜ¡¢¤½¤·¤ÆÆ±¤¸¤¯¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÁÈ¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°ÎÝ¼ê»Ô¾ì¤ÇºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤À¡£Æ±ÅÅ»ÒÈÇ¤Ï²¬ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¼¾å¤Î¤è¤¦¤Ê°µÅÝÅª¥Ñ¥ï¡¼¤ä¼ã¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤Ï¤ë¤«¤Ë°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã»´ü·ÀÌó¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤Þ¤¿¡¢²¬ËÜ¤ÏÁí³Û£±²¯¥É¥ë¡ÊÌó£±£µ£µ²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤È¤µ¤ì¤ë¥¢¥í¥ó¥½¤ÎàÂåÂØ¸õÊäá¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¤·¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Î£µÇ¯£¹£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£²£³²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤âÈæ³ÓÎã¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¡¢¥¢¥í¥ó¥½¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶¯ÂÇ¤Î£Ä£È¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡Ê£³£²¡Ë¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»Ô¾ì¤Ë»Ä¤ëÂçÊª¤À¤¬¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼Êä¶¯¤òÁÀ¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²¬ËÜ¤ÏÍÎÏ¤ÊÂåÂØ¸õÊä¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£