49ºÐ¤Ç¤â¡Ä¡Ö¸½Ìò¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¾Ð¤¦¡×¡¡´Ú¹ñÀï¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ¤³¦°ì¡×¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë´¶·ã¡ÖÈþ¤·¤¤¡×
Æü´Ú¥É¥ê¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥²¡¼¥à2025 supported by DAISO
¡ÖÆü´Ú¥É¥ê¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥²¡¼¥à2025 supported by DAISO¡×¤¬11·î30Æü¤Ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Î¥×¥íÌîµå¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬½¸·ë¡£3²óÅÓÃæ¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¸µ¥í¥Ã¥Æ49ºÐ¤Î¸½Ìò¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÅêµå¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤À·òºß¤Ç¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡×¤È´¶·ã¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÆÈÆÃ¤Îµ°Æ»¤Îµå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£0-4¤È´Ú¹ñ¤Ë¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿3²óÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£ÆüËÜ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï49ºÐ¤ÎÅÏÊÕ½Ó²ð»á¤À¤Ã¤¿¡£NPB¤Ç¤Ï¥í¥Ã¥Æ°ì¶Ú13Ç¯¤ÇÄÌ»»87¾¡¤òµó¤²¤¿¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¡£2006Ç¯¤È2009Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¤âÆüËÜ¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É±¦ÏÓ¤À¡£
¡¡¿¼¤¯ÄÀ¤ß¹þ¤à¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤Ï·òºß¡£ÀèÆ¬¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¸å¡¢Æó¥´¥í¡¢Êá¼ÙÈô¡¢»°¥´¥í¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤¤¤À¡£X¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÅÏÊÕ½Ó²ð¤ÎÈþ¤·¤¤¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤¬¤Þ¤À·òºß¤Ç¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡£À¤³¦°ì¤Î¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¡×¡ÖÅÏÊÕ½Ó²ð¤Î¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¤ÏËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÅêµå¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¤è¤Í¡×¡Ö²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÅÏÊÕ½Ó²ð¤Î¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¤ÏÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¸½Ìò¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¾Ð¤¦¡×¤È´¶·ã¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï´Ú¹ñ¤¬7-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë