（CNN）米国のトランプ大統領は30日、大統領専用機内で記者団に対し、連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長に誰を指名するかをすでに決めていると述べた。

ブルームバーグ通信は先週、ハセット国家経済会議（NEC）委員長が有力候補であると報じた。他には、FRB元理事のケビン・ウォーシュ氏や、現職のウォラーFRB理事が候補に挙がっている。

ハセット氏を指名するか問われると、トランプ氏は「言わない。我々が今後発表する」と応じた。

ハセット氏は30日にCBSニュースの番組に出演し、FRB議長の有力候補とみられていることについて質問を受けると、「非常に優秀な候補者たちの一員に入ることができて光栄だ」と語った。「米国民は、トランプ大統領が自分たちの役に立つ人物を選ぶと期待していいと思う」

ベッセント財務長官は先週、トランプ氏がクリスマス前に指名を発表する「可能性が非常に高い」と述べた。

トランプ氏は2017年11月にジェローム・パウエル氏をFRB議長に指名。しかし2期目に入ってからは、パウエル氏の議長としての職務遂行能力を繰り返し非難し、7月には下院共和党議員らにパウエル氏を解任するための草案を見せたことさえあった。トランプ氏は同氏を「極めて無能」とこきおろしている。

パウエル氏の議長としての任期は来年5月に終了する。