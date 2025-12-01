「ずっと同じアウター着てる」人へ！【ハニーズ】40・50代が買い足したい「おすすめコート」

冬の気配がぐっと濃くなる今日この頃。いつも同じアウターに頼りがちという人も多いかもしれませんが、冬アウターが続々と店頭に並ぶ今の時期こそ、新しい一枚を迎えてオシャレの幅を広げるタイミングかも。そこで今回は【ハニーズ】の大人ライン【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のコートに注目。上品な佇まいと実用性を兼ね備えたアウターは、40・50代の心強い味方になってくれそうです。大人の女性に手に取ってほしいアイテムを厳選したので、ぜひチェックしてみて。

超極細ファイバーの中綿で軽くて暖かい

【GLACIER lusso】「ファイバーダウンコート」\8,900（税込）

超極細ファイバーを使用し、保温力と軽さを両立したコート。腰まで隠れる丈感と程よい前後差のある裾で、体型カバーも自然に狙えそうです。ウエストと裾のドロストでシルエットの微調整ができ、気分に合わせて表情を変えられるのも魅力。フードは取り外し可能なので、気分やスタイルに合わせた着こなしも楽しめます。自宅で洗濯できる点も、日常づかいに嬉しいポイント。

一着で表情を変えられるマルチwayデザイン

【GLACIER lusso】「マルチwayコート」\7,900（税込）

一着でさまざまな表情を楽しめるコートがあると、コーデの幅がぐっと広がるはず。こちらは、気分やコーデに合わせてシルエットを変えられるデザインが魅力のアイテムです。テーラードカラー、スタンドネック、ステンカラーに加え、袖下のファスナーを開けばポンチョ風の着こなしにもアレンジ可能。印象を大きく変えられるうえ、羽織るだけで上品さも添えてくれそうな一枚です。きれいめの日にも、カジュアルな日にも寄り添う頼もしい存在になる予感。

さっとラフに羽織れてきれいめも楽しめる

【GLACIER lusso】「キルティングコート」\8,900（税込）

ラフに羽織りつつ、きれいめなムードも楽しみたいときに頼れるのが、こちらのキルティングコート。膝下まで届くロング丈と、首元をすっきり見せるノーカラーが特徴の一枚です。ジップを閉じても裾のゴールドボタンを外せばスリット風のアクセントが生まれ、動きやすさもアップ。「フード付きやタートルネックのインナーとも好相性」（公式サイトより）です。ゆったり着ても、ウエストのドロストを締めても美しいシルエットで着こなせそう。

羽織るだけで上品さを添えてくれる一枚

【GLACIER lusso】「ノーカラーコート」\6,900（税込）

公式サイトでも「大人の美人アウター」と紹介されている、上品さが魅力のコート。顔まわりをすっきり見せるデザインと、程よく広がるAラインシルエットで、気になる部分もさりげなくカバーしてくれそうです。きちんと感を備えつつ、ドロップショルダーが抜け感を添え、こなれた雰囲気に。柔らかいシャギー素材も相まって、女性らしさをぐっと引き上げてくれそうな一枚です。

