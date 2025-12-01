ËÜÊª¤Èµ¶¤ê¡Öµ¶¤ÎÉâÀ¤³¨¤ÎÌÚÈÇ²è¡×ÈÎÇä¤·120Ëü±ß¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç53ºÐÃËÂáÊá¡¡²ÎÀî¹ñË§¤ÎÂåÉ½ºî2ÅÀ¤ò¼«Âð¤Î¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ç°õºþ¤«
Åìµþ¡¦¿ÀÅÄ·Ù»¡½ð¤Ç28Æü¡¢µ¶¤ÎÉâÀ¤³¨¤ÎÌÚÈÇ²è¤òËÜÊª¤À¤Èµ¶¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÇä¤ê¡¢Ìó120Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤ÇÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ÃË¤Ï²ÎÀî¹ñË§¤ÎÂåÉ½ºî¤Ê¤É2ÅÀ¤ò¡¢¼«Âð¤Î¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ç°õºþ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æµ¶Â¤¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¿¿ºî¡×¤È±³¤ÎÉ½µ¤ò¤·¤Æ½ÐÉÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
µ¶Êª¤ÎÉâÀ¤³¨¤ÎÌÚÈÇ²è¤òËÜÊª¤Èµ¶¤êÇä¤ê¤µ¤Ð¤¯
28Æü¸áÁ°9»þ²á¤®¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤Î¿ÀÅÄ·Ù»¡½ð¤Ç¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯¤òÌÜ¸µ¤Þ¤Ç¹¤²¡¢´é¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÊâ¤¯Ìî¡¹»³¾¡¾Ï¡Ê53¡ËÍÆµ¿¼Ô¤À¡£
µ¶Êª¤ÎÉâÀ¤³¨¤ÎÌÚÈÇ²è¤ò¡¢ËÜÊª¤Èµ¶¤Ã¤ÆÇä¤ê¤µ¤Ð¤¤¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
Ìî¡¹»³ÍÆµ¿¼Ô¤¬µ¶Â¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉâÀ¤³¨»Õ¡¦²ÎÀî¹ñË§¤ÎÂåÉ½ºî¡ÖÁêÇÏ¤Î¸ÅÆâÎ¢¡×¤Ê¤É2ÅÀ¤À¡£
ËÜÊª¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¿§Ì£¤¬¾¯¤·°ã¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£
¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤âÍî»¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤â
Ìî¡¹Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï4·î¡¢ºîÉÊ¤Î²èÁü¤ò¼«Âð¤Î¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ç°õºþ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆºîÀ½¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¿¿ºî¡×¤È¥¦¥½¤ÎÉ½µ¤ò¤·¤Æ½ÐÉÊ¤·¡¢Ìó120Ëü±ß¤òñÙ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤À¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢Ìî¡¹»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÊÛ¸î»Î¤ÈÀÜ¸«¤¹¤ë¤Þ¤ÇÏÃ¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìî¡¹»³ÍÆµ¿¼Ô¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤ÏÂ¾¤Ë¤âÍî»¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬Í¾ºá¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
