¡¡Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖANoTHER IMPERIAL HOTEL¡×¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Á¤é¡¢Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿Á´¹ñ¤«¤éÁª¤ÓÈ´¤¤¤¿°ïÉÊ¤òÆÏ¤±¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥âー¥ë¡£ÈÎÇä¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤ËË¬¤Í¡¢Ì£¤ï¤¤¡¢¿´¤«¤é¤¹¤¹¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤±¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿©¤Ù¤ë¡¦°û¤à¡¦Êë¤é¤¹¡¦³Ú¤·¤à¡×¤Î4¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ìó70¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌÜÍø¤¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢º£²ó¤Ï»³Íü¸©¤ÎÏ·ÊÞ¥ï¥¤¥Ê¥êー¡Ø¾¡¾Â¾úÂ¤¡Ù¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤ª¼è¤ê´ó¤»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ë¥¬ー¥Î ÉòÆº²Ì½Á Çò¡×1,944±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡1937Ç¯ÁÏ¶È¤Î¡Ø¾¡¾Â¾úÂ¤¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ÇÍ¤Î¤Ö¤É¤¦ÉÊ¼ï¡Ö¹Ã½£¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ëÂ¸ºß¡£¡Ö¥¢¥ë¥¬ー¥Î ÉòÆº²Ì½Á Çò¡×¤Ï¡¢Æü¾È¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¾¡¾Â¤ÎÈª¤Ç°é¤Ã¤¿¤Ö¤É¤¦¤ò¡¢°ìÎ³°ìÎ³ÃúÇ«¤Ëºñ¤Ã¤¿¥¹¥È¥ìー¥È²Ì½Á100¡ó¤Î°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¥°¥é¥¹¤ËÃí¤°¤È¡¢Ã¸¤¤¥´ー¥ë¥É¤Î±Õ¿§¤¬¤¤é¤ê¤Èµ±¤¡¢¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹
¡¡¸ý¤Ë´Þ¤à¤È¡¢º½ÅüÉÔ»ÈÍÑ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤È¡¢¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿Àå¤¶¤ï¤ê¡£¤½¤³¤Ë¹Ã½£¤é¤·¤¤¥¥ì¤Î¤¢¤ë»ÀÌ£¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¾å¼Á¤Ç±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÈþ¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡£¤ª»È¤¤Êª¤Ë¤âºÇÅ¬[¿©³Úweb]
¡¡ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤«¤é¤Ï¡¢²Ì½Á¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥ï¥¤¥óÍÑ¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ñー¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤¿¤áÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤è¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
