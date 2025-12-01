フェイエノールト上田綺世が14ゴール目、オウンゴールから記録訂正された

オランダ1部フェイエノールトの日本代表FW上田綺世が止まらない。

現地時間11月30日に行われた第14節テルスター戦（2-1）に先発した背番号9は前半25分に今季14得点目となる先制点をゲット。ゴールランキング独走を続ける決定力に対して「やっぱこの人おかしい」「ゴールセンスやばすぎ」と感嘆の声が上がっていた。

スコアレスの状況を上田が打破した。25分、右サイドのFWアニス・ハジ・ムサがゴール前へアーリークロスを送ると、DFの前に走り込んだ上田はワントラップしてそのまま迷わずに右足でシュート。角度のあまりない難しい位置からのシュートを巧みにゴール左隅へと流し込んだ。

当初の記録はオウンゴールとなっていたが、その後に上田のゴールとして記録された。リーグ戦3試合ぶりのゴールで、今季14試合14得点となった。1試合1得点ペースを維持するその決定力に対して、SNS上では「まじやべぇな」「やっぱこの人おかしい」「ゴールセンスやばすぎ」「和製ハーランド」と声が上がっていた。

昨季21試合で決めた7得点からすでに倍のゴールを決めている上田。ワールドカップを控えるなかで覚醒したストライカーはその数字をどこまで伸ばしていくのだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）