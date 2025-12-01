食楽web

●『ANA X株式会社』は、外食でマイルが貯まる人気サービス「ANAグルメマイル」の期間限定「リピートアップキャンペーン」を開始しました。

忘年会など何かと会食の機会が増えるこの季節。外食でマイルが貯まる人気サービス「ANAグルメマイル」を知っていますか？ 『ANA X株式会社』から、食事を楽しむほどマイルが貯まる魅力的なキャンペーンが2025年12月1日より期間限定でスタートします。

今しかないリピート特典でマイルが溜まる

※画像はイメージです

「ANAグルメマイル」は、食べログ掲載の約6万店以上の対象店舗で利用でき、ネット経由で予約した人数×30マイルが溜まります。さらに店頭でANAマイレージクラブ会員番号の提示し、ANAカード決済を組み合わせることで、外食のたびに効率的にマイルが貯まるシステム。

「リピートアップキャンペーン」で溜まるボーナスマイル［食楽web］

今回のキャンペーンでは、「リピートアップキャンペーン」と題し、ディナーをネット予約して来店すると、通常のマイルに加え、利用回数に応じてボーナスマイルがどんどん増えるという内容です。

例えば、1回目50マイル、2回目100マイル、3回目150マイル、4回目200マイル、5回目には250マイルと、最大750マイルが積み上がる設計です。

キャンペーン期間は、2025年12月1日（月）から2026年1月16日（金）まで。すでに予約済みのディナーも期間中に来店すればボーナスマイルの対象となりますが、店舗によって予約開始時期が異なるためぜひチェックしてみてください。

ちなみに貯まったマイルは、国内外の航空券や旅行商品のほか、ANA PayやANA Mallでのショッピングにも利用可能です。お得にマイルを貯められるチャンス、このおいしい機会をぜひお見逃しなく。

●DATA

ANAグルメマイル

https://www.grm.ana.co.jp/campaign/mileup/202512