お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也が１日、公式ＴｉｋＴｏｋアカウントで、企画・監督・出演の三役を務める縦型ショートコント「うえだしんや界隈」（週５本配信）の配信を開始した。

出演者は上田と１５年来の親交がある亀梨和也を始め、えなりかずき、片寄涼太（ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ）、ひょうろく、梶原叶渚（かんな）、長浜広奈、瀬川陽菜乃ら豪華メンバー「界隈＝ファミリー」が勢ぞろいした。

病院、学校、家庭など日常のシチュエーションを舞台に、思わずツッコミたくなるキャラクターが登場し、濃密な掛け合いを繰り広げる。１２月から３か月で全６０本を公開予定。

監督初挑戦の上田は「普段、演者として待ちが発生する間も照明さんやカメラさんたちがスタンバイしていて、そういう時間も含めて作品を作っていることを裏方としても理解できたのは貴重な経験でした。これから現場で『これ、何待ち？』とか言ってる演者がいたらぶっ飛ばしてやりますよ」とコメント。この春から構想を膨らませ、９月から本格始動した。「１１月にもう撮影って、すごいスピードでいろいろ進んで驚きましたね。縦型ショートを見て、テンポの速さにも驚きましたね。今までのお笑いはフリがあって最後にオチが来るのが、スマホで飽きずに見てもらうためにオチを最初に持ってこなきゃいけなかったり、オチから展開しなきゃいけなかったり。この歳で勉強になりますね」と話した。

亀梨は「上田監督の軸のある台本の中で、みんなでモノづくりしている時間が楽しかったです。監督としての上田さんは普段と変わらず優しく、こだわるところはこだわり、上田監督だからこそ僕は振り切って演じられました」と感謝。えなりは「縦型の映像で全て収録されるコンテンツに出させていただくのは初めて。時代の流れに衝撃を受けつつ、楽しく参加させていただいております。上田さんの面白いツッコミを、常時聞くことができる大変ぜい沢な現場でありがたいです」とコメントした。