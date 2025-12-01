¶¹¤Þ¤ë¡Ö¹â»ÔÊñ°ÏÌÖ¡×¡ÄÃæ¹ñ¤ÎÏª¹ü¤Ê¡È²¤ÊÆ´¬¤¹þ¤ß¡É¤ÇÆüÃæ¤Î¶ÛÄ¥´Ø·¸¤Ë½Ð¸ý¤Ê¤·
¡¡ÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹â»Ô¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿ÆüÃæ¤Î¶ÛÄ¥¤Ï¡¢°ì¸þ¤ËÀã²ò¤±¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡£ÂæÏÑÍ»ö¤¬¡ÖÆüËÜ¤ÎÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È¤ÎÅúÊÛ¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¤ëÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÏÃÇ¸ÇµñÈÝ¡£Ãæ¹ñ¤¬²¤ÊÆ¤ËÆ¯¤¤«¤±¡Ö¹â»ÔÊñ°ÏÌÖ¡×¤ò¶¹¤á¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤ÎÂÐ±þ¤ÏÂÞ¾®Ï©¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤ÎÅúÊÛ¤Ï½¾Íè¤ÎÀ¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤ò²¿¤éÊÑ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¼¡¼¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®ÎÓÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ï11·î30Æü¤ÎNHKÆüÍËÆ¤ÏÀ¤Ç¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤¬ÆüËÜÍ»ö¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»öÂÖ¤Î¸ÄÊÌ¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤ËÂ¨¤·¡¢Á´¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÁí¹ç¤·¤ÆµÒ´ÑÅª¤«¤Ä¹çÍýÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦½¾Íè¤ÎÀ¯ÉÜ¸«²ò¤ËÊÑ¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£25Æü¤Ë³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤¿¡Ö¡Ê½¾Íè¸«²ò¤ò¡Ë´°Á´¤Ë°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«Ä¾¤·¤äºÆ¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¯ÉÜÅúÊÛ½ñ¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¤â°Ê²¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ»á¤Ï¡ÖÂÐÏÃ¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤À¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤¬¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¤Ï´Î¿´¤ÎÆüÃæ¥Ñ¥¤¥×Ìò¤¬ÉÔºß¡£ÂÐÏÃ¤É¤³¤í¤«¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¼«¹ñ¤ËÍÍø¤Ê¹ñºÝÀ¤ÏÀ¤Î·ÁÀ®¤Ëî²¿Ê¤·¡¢ÂÐÆü°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¦µ£³°Áê¤Ï27Æü¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ü¥ó¥ÌÂçÅýÎÎÊäº´´±¡Ê³°¸òÃ´Åö¡Ë¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¡¢28Æü¤Ë¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ë¼óÁêÊäº´´±¡Ê¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´Åö¡Ë¤ÈËÌµþ¤Ç²ñÃÌ¡£ÂæÏÑ¤òÃæ¹ñ¤Î°ìÉô¤È¤¹¤ë¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×¸¶Â§¤ò½ç¼é¤¹¤ë¤è¤¦ÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡24Æü¤ÎÊÆÃæÅÅÏÃ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤â¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬Ä¾ÀÜ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ËÃæ¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤òÀâÌÀ¡£Ä¾¸å¤ÎÆüÊÆÅÅÏÃ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×¤¬ÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ÉÍý¤¹¤ëÉ¬Í×À¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é²¤ÊÆ¼óÇ¾¤Ë¤è¤ëË¬Ãæ¤¬Áê¼¡¤°Í½Äê¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¯¥í¥óÊ©ÂçÅýÎÎ¤¬12·î3¡Á5Æü¡¢¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼±Ñ¼óÁê¤¬ÍèÇ¯1·î¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬4·î¤ÎË¬Ãæ¤òÄ´À°¡£1Æü¤«¤é¤Ï²¦µ£³°Áê¤¬¥í¥·¥¢¤òË¬Ìä¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤äÂæÏÑÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¹ñÏ¢¾ïÇ¤Íý»ö¹ñ¤òÃæ¿´¤Ë¹ñºÝÀ¤ÏÀ¤Î·ÁÀ®¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¡£°ìÊý¡¢ÆüÃæ´Ö¤Ï¶öÈ¯Åª¤Ê·³»ö¾×ÆÍ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ø¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡Ù¤¹¤éµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼óÁêÅúÊÛ¤òÅ±²ó¤·¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø½¾Íè¤ÎÎ©¾ì¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È·«¤êÊÖ¤·ÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬ÂÖÅÙ¤òÆð²½¤µ¤»¤ë¤Î¤òÂÔ¤ÄÂ¾¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê³°¸ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡ÖÆüËÜ¤ÏÂæÏÑ¤Îµ¢Â°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¦¤ó¤Ì¤ó¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤¤¡×
¡¡¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ò´¬¤¹þ¤àÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï»þ¤Î²á¤®¤æ¤¯¤Þ¤Þ¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤ë¤À¤±¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÄÀÀÅ²½¤É¤³¤í¤«¡¢ÂÐÃæ¶¯¹ÅÏÀ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃóÆüÃæ¹ñÂç»È´Û¤Î¸ø¼°X¤¬11·î28Æü¡¢ËèÆü¿·Ê¹¤ËÀÐÇËÁ°¼óÁê¤¬¡ÖÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½°Ê¹ß¡¢ÂæÏÑ¤ÏÃæ¹ñ¤Î°ìÉô¤È¤¹¤ëÃæ¹ñÂ¦¤Î¹Í¤¨¤òÎòÂåÀ¯¸¢¤ÏÍý²ò¤·¡¢Âº½Å¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤Á¤Þ¤ÁÂç±ê¾å¡£½¾Íè¤ÎÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤À¤±¤À¤¬¡¢¥ê¥×¥é¥¤¤Ë¤Ï¡ÒÀÐÇË¤¬Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞÇ§Äê¤ÎÇä¹ñÅÛ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡Ó¡ÒÃæ¹ñ¤Î¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ó¤Ê¤É¡¢Åª³°¤ì¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¸µ³°¸ò´±¤ÎÈþº¬·Ä¼ù»á¡ÊÊ¿ÏÂ³°¸ò¸¦µæ½êÂåÉ½¡Ë¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÏÀï¸å¡¢ÂæÏÑ¤ÎÎÎÍ¤òÊü´þ¤·¡¢¤½¤Îµ¢Â°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¦¤ó¤Ì¤ó¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤æ¤¨¤ËÂæÏÑÍ»ö¤¬Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«ÈÝ¤«¤òÛ£Ëæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÂçÁ°Äó¤òÆ§¤ß³°¤·¤¿ÅúÊÛ¤ËÃæ¹ñÂ¦¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢Å±²ó¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¶ÛÄ¥¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡Íê¤ß¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏË¬Ãæ¤ò¹µ¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î»Ù»ý¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¡£°ÕÃÏ¤òÄ¥¤ë¹â»Ô³°¸ò¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¸ÉÎ©¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡ÅúÊÛ¤òÅ±²ó¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Î¤Ê¤¤¹â»Ô¼óÁê¡£½¾Íè¤ÎÀ¯ÉÜÅúÊÛ¤«¤éÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ¯¸À¼«ÂÎ¤ÏÌäÂê¤À¤¬¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¸åÌá¤ê¤â¤Ç¤¤º¡¢»þÂå¤Ï¥É¥í¾Â²½¡Ä¡Ä¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ú¤µ¤é¤ËÆÉ¤à¡Û¤Ê¤É¤Ç¤â¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£