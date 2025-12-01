¡Ö¹ñÊ¬ÂÀ°ì²ñ¸«¡×¤Ç¸«¤¨¤¿ËÜ¿Í¤Î¥¦¥¤¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÆü¥Æ¥ì¤¬´Ó¤¯¡È¥À¥ó¥Þ¥êÀïË¡¡É¤Î¸Â³¦
¡Ö¿ôÆü´Ö¤Î´Ö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡½¡½11·î26Æü¡¢Åìµþ¡¦²â¤¬´Ø¤Î»ÊË¡µ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç¸µTOKIO¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¤ÏÎÏ¤Ê¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ç¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH‼¡×¤ò¹ßÈÄ¡¢¤½¤Î¸å¡¢¸ø¤Î¾ì¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÆâÍÆ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¶¯¤¯»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤¿¤á¡¢³Ë¿´¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹ñÊ¬¤Ï¡¢¹ç·×12²ó¤â¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ô¥³¥ó¥×¥é¤ËÈ¿¤·¤¿¹ñÊ¬¤¬°¤¤¡Õ¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Ä´ºº¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢È¯ÇäÃæ¤Î½µ´©Ê¸½Õ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¸òÂå¤Ç¡Ö°§»¢¤ò¡×¤È¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¡¢½Ð¸þ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÍÁ³¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Ã´Åö¼Ô¤ÈÊÛ¸î»Î¤¬¸½¤ì¡¢¡Ö¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡×¤È»ö¾ðÄ°¼è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¹ñÊ¬¤Ï¡¢²áµî¤Ë½÷À¥¹¥¿¥Ã¥ÕÊ£¿ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÊú¤¤Ä¤¤¤¿¤ê¥¥¹¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä²èÁü¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¡È¼«Çò¡É¡£¤½¤Î¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤òÏ¿²»¤·¤Æ¤¤¤¿²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤Ïºï½ü¤òÍ×µá¤µ¤ì¡¢Â¨Æü¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿Ç§Äê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡È¤À¤Þ¤·Æ¤¤Á¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ»ö¤ÎÆâÍÆ¤¬Àµ¤·¤±¤ì¤Ð¡¢ÄøÅÙ¤Îº¹¤³¤½¤¢¤ì¡¢¡Ö¼ã¤¤½÷À¤ËÂÐ¤··ù¤¬¤ë¤³¤È¤ò¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶¯À©¤ï¤¤¤»¤ÄÍÆµ¿¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¤¿»³¸ýÃ£Ìé¡Ê53¡Ë¤ÈÆ±¤¸¡£¡ÖÆü¥Æ¥ì¤Ê¤é²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤È²á¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö°ÊÁ°¤ÏÉ÷µ¯°Ñ°÷Åª¤Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¸½¾ì¤¬¥ë¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ä¹´ü¥í¥±¤Ç¹ñÊ¬¤Ï¡È¿ÈÆâ¤À¤«¤é¡É¤È²á¿®¤·¡¢Ã¯¤âÃí°Õ¤·¤Ê¤¤Ãæ¤Ç°¥Î¥ê¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤â¤ä¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤âÎ¥¤ì¡Ä¡Ä¤½¤â¤½¤â¥á¥ê¡¼´îÂ¿Àî¤µ¤ó¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎSMAP¿Íµ¤¤ËÂÐ¹³¤·¤ÆÆü¥Æ¥ì¤ËTOKIO¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¿¤«¤éµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¥á¥ê¡¼¤µ¤óË´¤º£¤Ï¤½¤Î¸úÎÏ¤â¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²ñ¸«Ãæ¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬TOKIO¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÎ¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢²¿¤â¤»¤º¤Ë50ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ð¥Ö¥ë¤Î»ÄÅÞ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¡£¹ñÊ¬¤ËÈó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢·ÝÇ½³¦°Ê³°¤ÎÀ¸¤¤ë¼êÃÊ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¹ñÊ¬¤Î»ö¾ð¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡×¤Îµ¡²ñ¤¹¤é»ý¤¿¤»¤º¤Ë¤¤¤ëÆü¥Æ¥ì¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ô¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñÊ¬¤äTOKIO¤Ç²Ô¤¬¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¤«¡Õ¡Ô¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤¬µ¯¤³¤ë¤è¤¦¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤¬ÌäÂê¡Õ¤È¤¤¤¦½ñ¤¹þ¤ß¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Ø¶µ¼ø¤Î±Æ»³µ®É§»á¤Ï¡Ö¹ñÊ¬»á¤Î²ñ¸«¤ÏÉ¾²Á¤ËÂ¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬ËÜ°Ì¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¸«¤½¤Î¤â¤Î¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤³¤³¤·¤Ð¤é¤¯ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð½½Ê¬°ÕµÁ¿¼¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬º£ÅÙ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤È½½Ê¬ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿¾å¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÉ¬Í×½½Ê¬¤Ê¾ðÊó³«¼¨¤ò¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×
¡¡Æü¥Æ¥ì¤Ï¡ÖË¡Åª¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹ñÊ¬¤ËÅ¬Àµ¤Ê¼êÂ³¤¤¬ÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¤È¤·¤Æµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î»þ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¤Î¼èºà¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÍýÍ³¤Ë°ìÀÚÅú¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É½èÊ¬¤·¤Æ¡¢Ê¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï»þ´ü¤¬Íè¤¿¤é¹ñÊ¬»á¤ÎÏÃ¤ò»Ç¤¤¤¿¤¤¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î»þ´Ö¤Ê¤éÅª³Î¤Ê¤Î¤«¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¼«Ê¬ÅÔ¹ç²á¤®¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÍýÍ³¤Ë·ë²Ì¤È¤·¤Æ°ìÀÚ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²¿¤«¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï»×¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½Í¾·×¤Ê²²Â¬¤â¹¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥»¥¯¥·¡¼ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î·ï¡¢·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¤Î·ï¡¢24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î·ï¤È°¤¤°ÕÌ£¤Ç»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¶áº¢°ìÊý¤Ë¸ªÆþ¤ì¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃæÎ©¤ÎÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤À¤±²ñ¸«¤Ç¸ì¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬Åú¤¨¤ëÈÖ¡£¼ÒÄ¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ã´ÅöÌò°÷Æ±ÀÊ¤Î¾å¤ÇÀâÌÀ¤¹¤Ù¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï»ëÄ°¼Ô¤âÉÔÀ¿¼Â¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê±Æ»³»á¡Ë
¡ÖÈï³²¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¡×¤Ï½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤¬¡¢¤½¤ì°ìÅÀÄ¥¤ê¤ÎÆü¥Æ¥ì¤Î¥À¥ó¥Þ¥êÀïË¡¤â¤â¤¦¸Â³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
